Город Шуя в Ивановской области РФ атаковали дроны.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев.

Как рассказали свидетели налета, БпЛА направлялись в сторону военного городка, после чего прогремели взрывы. В результате атаки два местных жителя получили легкие травмы.

Оппозиционные российские СМИ тоже со ссылкой на местное население написали, что были атакованы завод "Литмаш" и воинская часть №03333, где располагается 112-я гвардейская ракетная бригада. При этом украинские телеграм-каналы утверждают, что служащие именно этой бригады готовили ракетную атаку по центру Сум на минувших выходных.

Минобороны РФ заявляет, что семь дронов были сбиты. По данным пабликов, это были БпЛА "Лютый".

Шуя расположена почти в 700 километрах от границы с Украиной. Город называют стартовой площадкой для "Искандеров".

Напомним, утром в воскресенье 13 апреля россияне нанесли удар двумя баллистическими ракетами по центру Сум, в результате чего погибли более 30 человек.

В начале апреля мы писали о том, что беспилотники атаковали завод по производству оптоволокна "Оптиволоконные системы" в российском городе Саранск, что в Мордовии.