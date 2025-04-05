Беспилотники атаковали российский завод по производству оптоволокна
Сегодня ночью беспилотники атаковали российский город Саранск в Мордовии.
Об этом сообщают городские паблики.
По информации, целью атаки мог быть завод по производству оптоволокна "Оптиволоконные системы", являющийся единственным в России производителем оптического волокна.
Глава Мордовии Артем Здунов подтвердил удар по предприятию, не уточнив его названия и уровня ущерба.
"Сегодня ночью одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства", - написал он.
Он также подчеркнул, что на территории работают оперативные и экстренные службы и якобы пострадавших нет.
Со слов очевидцев, в городе были замечены низколетящие дроны и пожар в районе предприятия. По данным различных источников, в небе было замечено от 6 до 8 беспилотников.
Отметим, что сейчас Россия массово производит беспилотники на оптоволоконных кабелях, которые нельзя заглушить средствами РЭБ.
Напомним, офицер Вооружённых сил Украины с позывным Алекс заявил, что российские дроны на оптоволоконных кабелях могут летать уже на 30 и более километров.
Осенью прошлого года военный с передовой рассказал о применении войсками РФ дронов на оптоволокне, которые не гасит украинская РЭБ.