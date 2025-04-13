Сегодня утром россияне нанесли удар двумя баллистическими ракетами по центру Сум. Погиб 31 человек, из них 2 ребенка.

Пострадали 84 человека, из них 10 детей.

В Офисе генпрокурора сообщили, что около 10:15 военные России нанесли два ракетных удара по центру города Сумы. Продолжаются спасательные работы, количество пострадавших уточняется.

"Очередное кровавое преступление россиян против мирного населения Сумской области. Сегодня утром враг ударил двумя баллистическими ракетами по центру Сум. К сожалению, пострадали люди", - написал глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Сумам.

"Ужасный удар русской баллистики по Сумам. Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные заведения, машины на улице… И это в день, когда люди идут в церковь: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим", - написал глава государства.

Он призвал мировое сообщество усилить давление на Россию.

Напомним, на днях Россия атаковала Днепр баллистической ракетой, на месте удара вспыхнул масштабный пожар.

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