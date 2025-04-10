Россия атаковала Днепр баллистической ракетой, на месте удара вспыхнул масштабный пожар. В результате прилета есть погибший и пострадавшие.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По предварительной информации, в результате российской атаки погиб 42-летний мужчина. На момент создания новости три человека ранены.

На территории пострадавшего гражданского объекта есть разрушения. Местные телеграм-каналы пишут, что прилет был по одному из промышленных предприятий города.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук предупредил, что в Днепре сохраняется опасная ситуация.

"Угроза еще продолжается. Могут быть повторные выходы. Оставайтесь в безопасных местах до объявления отбоя", - написал Лукащук.

Напомним, в ночь на 9 апреля российские военные атаковали беспилотниками Харьков и Днепр. В результате пострадали гражданские лица, а также несколько предприятий и объекты инфраструктуры.

Война в Украине идет 1142-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 10 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ развивает наступление на Лиманско-Оскольском фронте в Харьковской и в Луганской областях. DeepState показывает, что россияне продвинулась в Екатериновке и наступают в сторону Боровой. Также РФ продвинулась около Архангельского (восточнее Покровска). ВСУ отбили часть позиций в районе Котлино на Покровском направлении.

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