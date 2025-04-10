В четверг, 10 апреля, в Украине идет 1142-й день войны с Россией.

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Последние новости

09:02 Сегодня ночью сбито 85 из 145 российских БПЛА, 49 – локационно потеряны, сообщают Воздушные силы ВСУ.

В результате российской атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Киевская, Хмельницкая, Полтавская и Николаевская области.

08:08 Российские войска продвинулись в районе трассы Курахово - Запорожье.

Они вышли на эту дорогу западнее Константинополя со стороны Разлива. Дорога вошла в "серую зону".

Также РФ продвинулась южнее Богатыря в Раздольном.

На Покровском направлении россияне продвинулись в Надеждинке у границ Днепропетровской области.

07:54 Последствия ночного удара "Шахедов" по Николаеву.

Пострадали жители многоэтажки, повреждение автомобиля и административное здание.

Всего десять пострадавших.

07:44 После атаки "Шахедов" пострадали Дарницкий и Голосеевский районы Киева.

В Дарницком повреждены частные дома и автомобили, а также полностью уничтожена одно из хозяйственных построек. Пострадали две женщины.

В Голосеевском районе произошло возгорание складского помещения.