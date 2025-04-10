Трибунал в Гааге не будет судить Владимира Путина, пока он остаётся президентом России, сообщает Euronews со ссылкой на источники.

Как пишет издание, то же самое будет касаться премьера России Мишустина и главы МИД Лаврова. По данным источников, заочный суд может быть проведён только после того, как Путин покинет свой пост.

"Преследование этих высокопоставленных чиновников будет разрешено только в том случае, если обвиняемые будут физически присутствовать в зале суда, что маловероятно, учитывая, что Россия не признает вторжение в Украину преступлением и решительно выступает против сотрудничества с Западом", – пишет издание.

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта 2023 года выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

"...Вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине: г-на Владимира Владимировича Путина и г-жи Марии Алексеевны Львовой-Беловой", - говорится в пресс-релизе МУС.

Ранее стало известно, что Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о санкциях против Международного уголовного суда в Гааге.

Законопроект поддержало республиканское большинство в 198 голосов, за также проголосовали 45 демократов. В то же время все 140 голосов против поступили от представителей Демократической партии. Далее – голосование Сената.