Анализируем итоги 1142-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска, судя по карте DeepState, значительно продвинулись в районе трассы Курахово - Запорожье. Они вышли на эту дорогу западнее Константинополя со стороны Разлива. Дорога вошла в "серую зону".

Также РФ продвинулась южнее Богатыря в Раздольном.

Российские паблики пишут, что цель РФ - атаковать Отрадное, чтобы блокировать логистику Богатыря (как это происходит с Константинополем).

На Покровском направлении россияне продвинулись в Надеждинке у границ Днепропетровской области.

Российские военные телеграмм-каналы пишут о заходе в соседнюю Котляровку и взятие школы в селе Троицкое. Украина этого не подтверждала. На карте Deep State в этих деревнях присутствия РФ нет.

Минобороны РФ заявляет о захвате села Журавка в Сумской области, которое находится прямо у границы с РФ. Карта Deep State это не подтверждает, на ней село находится под контролем ВСУ, серая зона приблизилась к нему с 6 на 7 апреля.

Ранее главком Сырский заявил, что РФ начала новое наступление в Сумской и Харьковской областях.

При этом российские телеграмм-каналы утверждают, что армия РФ расширяет зону наступления и прорывается к Локне, которая находится около Юнаковки - важном населенном пункте на трассе на Суджу. Украинские военные паблики писали на днях об атаке на Локню, но утверждали, что она была отбита.

К обстрелам. Сегодня ночью "Шахеды" атаковали Киев и Николаев. В столице прилет был по складскому помещению в Голосеевском районе. В Николаеве - по админзданию и жилому сектору, пострадали десять человек.

Днем баллистическая ракета ударила по Днепру. Прилет был по промышленному предприятию "Биосфера". Погиб мужчина. На месте бушует масштабный пожар. Мэр города Борис Филатов заявил, что прилет был по складу с памперсами и салфетками. Российские военные паблики писали, что был поражен "цех по сборке беспилотников". Украина, как видим, это опровергает.

Китайские предупреждения Банковой

Офис президента продолжает раскручивать историю с двумя китайскими пленными, взятыми ВСУ в Донецкой области.

Зеленский сказала, что на стороне России воюют по меньшей мере 155 граждан Китая. По его словам, "китайский вопрос" уже достаточно серьезный. Украинская разведка считает, что на самом деле китайских граждан в рядах российской армии намного больше, просто только по 155 китайцам есть паспортные данные, откуда они, их китайские документы, возраст и т.д.

Зеленский дал понять, что китайские власти в курсе вербовки.

"Понятна схема, как они их вербуют. Одна из схем – через соцсети, в частности "Тик-Ток" и другие китайские социальные сети, где русские распространяют рекламные ролики. Официальный Пекин об этом знает. Россиянами через китайские соцсети распространяются рекламные ролики о вербовке. Не секретная вербовка – это важно... Этих двух взяли на Донецком направлении. Мы считаем, что другие на востоке Украины, но по факту нужно смотреть", – сказал он.

Ермак на следующий день повторил, что на стороне РФ воюют "десятки" граждан Китая. "Их десятки и десятки на разных участках фронта. Не знаю, сколько их, но очень много. Это серьезное, масштабное дело, которое мы расследуем", - заявил глава ОП в интервью Corriere della sera.

Он возразил на замечание журналиста, что за Украину тоже воюют многие иностранные граждане, в частности, европейцы.

"Нет (это не то же самое - Ред.), потому что Китай всегда говорил нам, что он нейтрален. Наши добровольцы приезжают из стран, которые поддерживают нас, как и вы. Пекин должен нам разъяснить это", - заявил Ермак.

Китай продолжает заявлять, что он не посылал своих солдат в Украину. И что ему неизвестно о 155 китайцах, которые, по словам Зеленского, воюют на стороне РФ против Украины.

Представитель китайского МИДа Линь Цзянь заявил, что позиция Китая относительно украинского кризиса "объективна и справедлива. Мы стремимся способствовать прекращению огня и мирным переговорам. Это очень понятно международному сообществу".

Ли Цзянь также осудил Зеленского и назвал "безответственным" заявление об участии китайцев в боях на фронте. "Мы рекомендуем заинтересованным сторонам иметь правильное и четкое представление о роли Китая и не делать безответственных заявлений", - заявил официальный представитель МИД КНР.

То есть, как уже анализировала "Страна", Украина продолжает в разгар конфликта США и Китая вокруг торговых пошлин продавливать тему китайской вовлеченности в войну на стороне России. Тем самым пытаясь ужесточить позицию Трампа по РФ.

Почему Трамп сдал назад с пошлинами

Трамп вчера внезапно для всех ввел 90-дневную паузу по повышенным пошлинам - для тех стран, которые не ответили на действия США повышением пошлин на американские товары. В этот период пошлины будут снижены на 10%.

"Исходя из того факта, что более 75 стран призвали представителей Соединенных Штатов к переговорам по решению обсуждаемых вопросов, касающихся торговли, торговых барьеров, тарифов, манипуляций с валютой и неденежных тарифов, я санкционировал 90-дневную паузу и существенно сниженный взаимный тариф в течение этого периода на 10%. Это вступает в силу немедленно", - заявил Трамп.

Таким образом пошлины остались как минимум против Китая (против китайский товаров с сегодняшнего дня установлены пошлины в 145%). ЕС сегодня уже объявил, что откладывает на 90 дней введение своих ответных тарифов. То есть, против Европы пошлины Трампа тоже были остановлены.

Новость о том, что Трамп взял паузу на 90 дней, вызвало потрясение не меньшее, чем новость о самом введении пошлин. Все рынки пошли в гору – дорожают акции, нефть и криптовалюты.

Что это означает по сути? Ведь Трамп, получается, "отыграл назад" свой главный проект, к которому давно готовился? Хотя буквально в понедельник заявлял, что никакой паузы по пошлинам не будет.



На этот счет оценки комментаторов прямо противоположные.



Одни говорят, что это полный провал Трампа. Он увидел к каким катастрофическим последствиям для США привело его решение, а потому и решил отыграть назад. Тем более, что бунт начался даже в его собственном окружении (против пошлин выступил Илон Маск). И теперь американский президент оказался в позиции "Акела промахнулся" и более на его заявления и угрозы никто внимание обращать не будет.



Другие говорят, что Трамп показал себя гениальным мастером сделок – сначала всех напугал, а потом сделал шаг назад и теперь к нему все побегут договариваться. Заодно решил сосредоточиться на борьбе с Китаем, взяв паузу по остальным странам мира. Показывая тем самым, что непослушным будет кара, а послушным – скидка по пошлинам.



Третьи полагают, что это все вообще была банальная финансовая афера – Трамп и его люди решили заработать на гигантском ралли фондового рынка, сначала его обрушив, а затем подняв.

В тоже время, большинство наблюдателей склоняются к тому, что этот шаг Трампа был вынужденным.

Газета Washington Post считает, что Трамп "сморгнул". Отыграв назад с пошлинами, президент США "признал, хотя и неохотно, суровые реалии экономики", пишет газета.

"В течение недели после объявления о введении многочисленных тарифов президент Дональд Трамп вел себя как легендарный король Кнуд - поставил трон на берегу и приказал приливу остановиться. Неделю спустя, когда ноги промокли, а вода продолжала прибывать, Трамп схватился за спасательный круг. Объявив о 90-дневной паузе в отношении большинства тарифов для всех стран, кроме Китая, он, пусть и неохотно, признал суровые реалии экономики, а также внешней и внутренней политики", - пишет Washington Post.

Издание приводит три причины, по которым Трамп решил отложить тарифы.

1. Выход средств с рынка американских гособлигаций. Выводя свои деньги из долларов и продавая казначейские облигации США, "инвесторы рассказали Трампу то, о чем смолчали его ближайшие советники - об опасности начала торговых войн со всеми странами одновременно".

"Триллионы долларов стоимости были уничтожены на фондовых рынках, а финансовая система мигнула красным цветом", - пишет WP.

Особенно катастрофически падал спрос на 10-летние облигации. "В периоды паники эти облигации обычно привлекают инвесторов. На сей раз их неспособность сделать это отражала падение уверенности в том, что правительство США погасит свои долги".

2. Трамп понял, что Соединенным Штатам нужны союзники для противодействия Китаю.

"Противостояние со второй по величине экономикой мира в условиях продолжительной торговой войны требует альтернативных и надежных поставщиков", - пишет WP и напоминает, что Трамп ввел пошлины против Японии, Вьетнама, Южной Кореи и Тайваня.

"Изначально, похоже, чиновники администрации по глупости полагали, что Трамп сможет заключить сделки с традиционными партнерами, такими как Япония, Южная Корея и Тайвань, чтобы объединиться против их общего противника в Пекине. Но неожиданно агрессивные пошлины Трампа против союзников, в том числе иррациональный 46-процентный тариф для Вьетнама, напугали эти страны. Китай стремится извлечь выгоду из любых разногласий и направил своего министра иностранных дел на встречу с японскими и южнокорейскими коллегами", - пишет издание.

3. Трампу не удалось достичь политического консенсуса по столь коренной перестройке экономики США.

"Его самые большие сторонники и спонсоры не воспринимали его протекционистскую риторику так серьезно, как они явно должны были. Они ожидали лишь скромных и целевых тарифов, более похожих на то, что он делал во время своего первого срока", - говорится в статье.

В частном порядке республиканцы также начали предупреждать помощников президента, что, если он не приостановит тарифы, демократы выиграют Палату представителей на промежуточных выборах 2026 года. Да и большинство республиканцев в Сенате окажется под угрозой.

"К среде политическая гравитация оказала свое влияние на президента. Опрос Economist-YouGov показал, что рейтинг одобрения Трампа упал с 48% две недели назад до 43%, а 80% американцев ожидают, что тарифы приведут к росту цен на товары, которые они покупают", - пишет издание.

"После того как Трамп наконец объявил о приостановке действия пошлин, индекс S&P 500 вырос на 9,5%, а технологический Nasdaq — на 12%. Этой новости действительно стоит радоваться. Но не стоит забывать, что 90-дневная пауза продлится только до 8 июля, а в это время торговая война с Китаем может обостриться. Другими словами, инвесторы, бизнесмены и потребители по-прежнему будут жить в условиях неопределенности", - пишет Washington Post.

New York Post со ссылкой на гендиректора крупного финансового учреждения также пишет про обвал рынка облигаций как о главной причине остановки решения Трампа.

Издание указывает, что оно принято после того, как Япония начала массово распродавать американские гособлигации, что привело к обвалу на рынке.

"Сначала думали, что это распродает Китай. Но это была дружественная нам страна - Япония, продававшая облигации в огромных количествах и поднявшая тем самым процентные ставки до опасного уровня. Мне сказали, что подобная нестабильность явно произвела впечатление на Бессента (финистра финансов США - Ред.)", - цитируется источник в статье.

Распродажа гособлигаций Японией привела к обвалу на рынке америнского госдолга во вторник вечером. Началась паника, когда резко взлетела доходность по процентным ставкам гособлигаций.

"Чем выше процентные ставки - тем выше стоимость обслуживания госдолга, тем сложнее финансировать социальное обеспечение и т.д. После приостановки пошлин рынок облигаций начал успокаиваться", - пишет издание.

То есть, грубо говоря, Трампа вынудили взять паузу по пошлинам японцы, показав всему миру самую большую уязвимость американской экономики - гособлигации. Ведь если бы их вслед за японцами начали бы сбрасывать и остальные держатели (а очень много американских облигаций держат и европейцы, и другие страны, которые пострадали от пошлин), то США вскоре столкнулись бы с невозможностью обслуживать свой внешний долг и восполнять за его счет дефицит бюджета.



В целом, уже очевидно, что Трамп столкнулся с серьезными проблемами в реализации своих планов. Американский бизнес оказался явно не готов в кратчайшие сроки переносить производство в США, Китай не пошел договариваться, а начал вводить в ответ свои пошлины против американских товаров, и вчера решение об ответных тарифах принял и Европейский союз. То есть, возникла угроза создания ситуативного антиамериканского альянса Китая и ЕС, в то время как Трамп явно рассчитывал, что европейцы побегут к США просить о "сделке".



Кроме того, в целом, навязываемая Трампом другим странам тема "покупайте больше американских товаров, чтобы не иметь высокие пошлины", является чрезвычайно трудной в реализации. Прежде всего возникает вопрос – а есть ли в США такие объемы производства товаров, чтоб завалить ими весь мир? Или хотя бы огромные незагруженные мощности, позволяющие быстро нарастить их выпуск? Особенно с учетом того, что американским предприятиям нужно будет наполнять еще и свой рынок после ограничения доступа на него китайских и прочих товаров.



Сейчас таких возможностей явно нет.



Конечно, Вашингтон может договариваться с другими странами о долгосрочных контрактах, которые предусматривают увеличение поставок товаров в будущем. Но много ли найдется желающих закладываться в такие "длинные" обязательства с учетом крайне нестабильной геополитической ситуации в мире и внутриполитической в самих Штатах? Скорее это порождает стремление других стран минимизировать свою зависимость от переменчивой американской политики. Например, в сфере производства оружия.



К тому же остается базовый вопрос неконкурентоспособности американской продукции. Уже есть подсчеты, что при переносе производства iPhone в США его стоимость вырастет в три раза. Много ли по такой цене товаров могут продать американцы по всему миру?

Расширение американского производства для насыщения внутреннего рынка (если он будет закрыт для импорта огромными пошлинами) более реально, но даже и это будет очень трудным процессом из-за необходимости перестройки всех производственных цепочек. А, с учетом более высокой цены продукции из США, может привести и к сильной инфляции. Да и в любом случае для запуска такого процесса потребуются долгие годы (на видео - как нейросеть представляет перенос производства товаров из Китая в США).



Поэтому американский бизнес, даже приближенный к Трампу (такие как Илон Маск), очень прохладно оценили радикальные начинания президента, а фондовые рынки обрушились.



И, по итогу, Трамп был вынужден отступить.



Правда, при этом, он продолжает торговую войну с Китаем, хотя не факт, что он и здесь не отыграет назад. Вчера он уже давал понять о готовности к сделке с Пекином и даже назвал Си Цзиньпина своим другом.



В общем, "тарифную революцию" пока поставили на паузу. По амбициям Трампа нанесен сильный удар, что, возможно, переключит внимание на какие-то другие вопросы, по которым он сможет достичь, как ему кажется, быстрого результата. Это может быть Иран, с которым он хочет заключить ядерную сделку (а в случае отказа угрожает начать войну).

Это может быть и активизация усилий по завершению войны в Украине. Трампу сейчас очень нужна победа. Или то, что он сможет в виде победы представить.

Что Германия готовит для украинцев

Вчера партии ХДС/ХСС и СДПГ, которые сформируют правительство Германии, представили свою программу. В ней многие вопросы напрямую касаются украинцев.

Как мы уже писали, новых приезжающих из Украины лишат повышенных выплат Bürgergeld (565 евро), оставляя для них стандартные пособия для беженцев (460 евро). Это правило будет действовать уже с апреля.

Также мы сообщали, что срок проживания в Германии для предоставления гражданства увеличится с трех до пяти лет. Это затруднит получение гражданства для многих украинцев, многие из которых приехали в Германию три года назад и, таким образом, с этого года получили бы право на немецкое гражданство.

Но есть в соглашении и несколько других важных моментов:

1. Мерц пообещал "в значительной степени покончить с нелегальной миграцией" путем введения жесткого пограничного контроля.

Воссоединение семьи с лицами, имеющими статус дополнительной защиты и получающих деньги от государства, будет приостановлено на два года. Это касается, в первую очередь, беженцев из стран Африки и Азии, которые привозили свои большие семьи. Но, теоретически, может коснутся и мужчин-украинцев, которые захотят переехать к женам, живущим в Германии, после завершения войны. Им также в получении право на проживание в ФРГ могут отказать. Но если право на получение временной защиты останется, то они могут его получить в любом случае вне зависимости от отмены норм по воссоединению семей.

Кроме того, участники коалиции хотят еще больше увеличить количество депортаций. Будет отменена обязательная юридическая помощь перед депортацией.

При этом представитель СДП Клингбайль отметил, что "фундаментальное право на убежище остается незыблемым", и речь идет лишь об усилении контроля за этими процессами.

2. В новом соглашении обещают более жестко привязать выплату пособий безработным к поиску работы. "В случае с людьми, которые могут работать и неоднократно отказываются от разумной работы, осуществляется полное лишение пособий", - говорится в проекте.

При этом коалиция хочет добиться в 2026 году повышения минимальной заработной платы до 15 евро в час (сейчас 12,82 евро).

Кроме того планируется снизить подоходный налог на зарплаты ниже средних и ввести новые надбавки за сверхурочные, которые не будут облагаться налогами.

Также хотят увеличить помощь на детей родителям-одиночкам (таких много приехало из Украины) и повысить компенсации за проезд до первого места работы (Entfernungspauschale). Они составят с 2026 года 38 евроцентов с первого километра.

3. Билет Deutschlandticket, которым пользуются многие украинцы, будет сохранен. Повышение цен на него (58 евро в месяц) не произойдет до 2029 года.

4. Следующий канцлер ФРГ пообещал продолжить "всестороннюю поддержку" Украины, а в договор партии включили пункт о поддержке стремления Киева к членству в НАТО.

При этом, в коалиционном соглашении нет упоминания о поставке Taurus в Украину, пишет издание Rheinische Post.

5. Введение призывной службы в армии не планируется, она будет "основана на добровольности". Хотя ранее в Германии активно призвали к возвращению всеобщей воинской обязанности.

При этом провозглашается ориентация на шведскую модель привлечения в армию. Она состоит в рассылке писем всем достигшим совершеннолетия гражданам с приглашением рассмотреть прохождение базовой военной службы на полгода.

6. Коалиция договорилась об отмене двух скандальных законов.

Во-первых, о цепочках поставок - этот закон предписывает крупным компаниям проверять своих прямых и косвенных поставщиков на предмет нарушения экологии и прав человека. Он вызывал жесткую критику бизнес-сообщества, так как вводил большие ограничения на работу немецких компаний с поставщиками из стран третьего мира.

Во-вторых, закон об отоплении, который обязывал домовладельцев устанавливать системы отопления, которые на 65% работают на возобновляемой энергии. Этот закон критиковали за фактический рост стоимости отопления для всех граждан.