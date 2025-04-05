ВС РФ 4 апреля нанесли повторный удар по Кривому Рогу беспилотниками.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о 7 пострадавших и одной погибшей женщине (56 лет).

В результате атаки повреждены частные дома, восемь многоэтажек, гаражи, детская площадка, трамвайный путь, маршрутные микроавтобусы и автомобили. Имеются разрушения на территории промышленного предприятия.

Напомним, вчера около 19:00 Кривой Рог оказался под ударом баллистической ракеты. Она попала в центр жилого микрорайона.

Удар по Кривому Рогу совпал с брифингом президент Украины Владимира Зеленского, для которого Кривой Рог является родным городом.

"Это лицо России, оно, в принципе не меняется с начала этой войны, — ударили по детской площадке", - заявил Зеленский в начале брифинга.

3 апреля россияне атаковали ударными дронами Харьков. Погибли четыре человека, еще 35 пострадали. Среди раненых - трое несовершеннолетних.