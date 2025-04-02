Погиб за рулём авто. В Кривом Роге 14 раненых после удара баллистическими ракетами. Фото и видео
На город Кривой Рог Днепропетровской области осуществлена воздушная атака.
Фото последствий удара по городу опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
По данным Областной военной администрации, в районном центре удар баллистическими ракетами пришёлся по одному из предприятий. Взрывной волной в городе повреждены спортзал, окна в административных зданиях и многоэтажных домах.
По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, к настоящему времени количество раненых мирных жителей в результате ракетной атаки выросло до 14-ти человек.
Городские телеграм-каналы пишут, что в ходе обстрела мужчина погиб прямо за рулём авто.
Напомним, несколько дней назад армия РФ уже наносила ракетный удар по Кривому Рогу.
Война в Украине продолжается 1134-й день. Последние новости с главными событиями 2 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило о захвате села Разлив – важного пункта украинской обороны к западу от Курахово в Донецкой области. Штурмовые действия неприятеля в направлении Разлива являются частью широкого наступления россиян по дуге от Покровска до Великой Новосёлки с целью выхода в Днепропетровскую область. Также противник значительно продвинулись к северу от Купянска в районе села Кондрашовка Харьковской области.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.