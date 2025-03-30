Крымский мост в августе 2024 года был атакован ракетами ATACMS, однако они не смогли нанести ему серьезного ущерба.

Об этом пишет американская газета The New York Times в своей статье о том, как США оказывали Украине помощь в войне с РФ.

По версии издания, в 2024 году по запросу Киева США предложили операцию Lunar Hail ("Лунный град"), целью которой была кампания ударов по российской инфраструктуре в Крыму, в частности Крымскому мосту.

План, созданный украинскими, американскими и британскими военными, предполагал поражение ракетами ATACMS уязвимых мест конструкции, а морские БПЛА должны были взорваться рядом с опорами. Однако в ходе подготовки операции РФ усилила защиту опор, и тогда Украина предложила нанести только ракетный удар.

Главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи и генерал-лейтенант Антонио Агуто выступали против этого, поскольку считали, что это не обрушит мост. Они призвали Киев дождаться готовности или отменить операцию.

Несмотря на это, по итогу США уступили, и удары были нанесены. Однако ущерб был очень незначительный - на мосту появилось только несколько выбоин, которые россияне быстро заделали.

"Иногда им нужно попытаться дать понять, что мы правы", - сказал по этому поводу один американский чиновник.

Дата атаки в статье не указывается, однако, судя по всему, речь идет о 16 августа 2024 года. Тогда минобороны РФ сообщало о сбитии 12 ракет ATACMS, целью которых был Керченский мост.

Украина этот удар не подтверждала.

Напомним, командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа заявлял, что Украина готовит еще один – третий – удар по Крымскому мосту.

Ранее в Гааге прошли слушания по иску Украины против России с требованием демонтировать Крымский мост.