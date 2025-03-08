Украина готовит ещё один – третий – удар по Крымскому мосту.

Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа, передаёт британская газета The Guardian.

"Вице-адмирал настроен оптимистично касательно того, что Киев сможет разрушить Керченский мост", – пишет издание.

"Россияне понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть поговорка: "Бог любит троицу", – сказал Неижпапа в интервью изданию.

Ранее в Гааге прошли слушания по иску Украины против России с требованием демонтировать Крымский мост.

РФ "презирает международное право, пытаясь вернуться к временам СССР, а до этого – Российской империи", заявил представитель МИД Украины.

Напомним, в 2024 году глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов не исключил уничтожение Крымского моста, заявив, что в этом отношении "есть шансы".

"Все работают над этим (уничтожением Керченского моста – Ред.). Это всё нуждается, скажем так, в комплексном решении. Работа идёт", – заверил начальник разведки.

Уже тогда утверждалось, что разрушение Крымского моста "неизбежно", а у Буданова есть "бо́льшая часть средств для достижения этой цели".