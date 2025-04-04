Вчера вечером россияне атаковали ударными дронами Харьков. Погибли четыре человека, еще 35 пострадали. Среди раненых - трое несовершеннолетних.

Об этом сообщает Нацполиция.

В результате обстрела в Новобаварском районе повреждены жилые дома, автомобили, начались пожары.

"Вечером 3 апреля военные России атаковали Харьков ударными дронами типа "Герань-2". В результате попадания одного из БпЛА в жилой сектор разрушен двухэтажный дом, погибли четыре человека. Еще шестеро получили ранения, в том числе несовершеннолетняя девушка и несколько пожилых людей", - говорится в сообщении.

Еще двое беспилотников взорвались вблизи многоквартирных домов. Повреждены не менее шести многоэтажек, частные домовладения и более 15 автомобилей. Пострадали 29 человек, среди них – малолетние дети. Несколько человек получили ранения, остальные находятся в состоянии острой стрессовой реакции.

Война в Украине идет 1136-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 4 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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