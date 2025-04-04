В пятницу, 4 апреля, в Украине идет 1136-й день войны с Россией.

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Последние новости

08:50 Ночью Украину атаковали 78 российских ударных БпЛА, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Сбиты 42 ударных БпЛА типа Shahed на севере, востоке и центре страны. 22 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Харьковская, Днепропетровская, Киевская и Запорожская области.

08:36 Ночью дроны атаковали росскийский Липецк (на видео) и Московскую область.

Над Липецком насчитали около 20 взрывов. Российские паблики пишут, что была попытка атаковать сталелитейный завод. Украинские сообщают об атаке на военный аэродром. Власти региона ущерба обоим объектам не подтверждали.

В Московской области от падения дронов пострадало остекление домов.

Минобороны РФ заявляет об отражении более чем сотни дронов за минувшую ночь.

07:59 Ночью под Броварами после атаки БПЛА горел автосалон. Внутри пострадали шесть машин, сообщает ГСЧС.

Также на парковке вспыхнули два грузовых и два легковых автомобиля, еще 19 машин повреждены.

Загорелось и административное здание. Травмированы два человека.

07:47 В Харькове уже четверо погибших и 35 раненых после удара беспилотников накануне вечером.

Попадание было в жилую застройку и административное здание.

07:40 В Днепре после атаки "Шахедов" поврежден инфраструктурный объект.

Также пострадали два админздания, частный и гостевые дома, хозяйственное сооружение, здание, авто, газопровод и линия электропередач.

Как сообщает ОВА, атаку провели 13 беспилотников.