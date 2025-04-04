Анализируем итоги 1136-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ снова продвинулась в Запорожской области - на этот раз южнее Каменского. Об свидетельствует карта Deep State.

Накануне россияне также продвинулись на соседнем участке в районе Пятихаток и, по заявлениям РФ, взяли село Лобковое (Ореховское направление).

В Сумской области серая зона расширилась на территорию почти всей Басовки около Курского плацдарма, что означает бои в селе.

Также РФ, судя по карте DP, продвинулась в Торецке.

Ситуация на Лиманском направлении становится "все хуже", россияне уже полностью захватили Ямполовку, пишет украинский военный Бунятов. По его словам, теперь россияне пытаются прорваться в Торское, что южнее, и двигаются в направлении Колодезей, что западнее.

Их продвижению способствует лесистая местность, где удается укрыться пехоте по 1-2 человека.

Ранее "Институт изучения войны" сообщал, что РФ скопила на лиманском направлении большую группировку, в 10 раз превышающую по численности украинскую, и может попытаться в ближайшие месяцы зайти оттуда севернее на Боровую или южнее на Лиман.

Командующий сил США в Европе Каволи подтвердил, что ВСУ вошли в Белгородскую область России.

"В Курской области России сейчас находятся значительные силы, удерживающие значительный — уменьшившийся, но значительный — участок территории (по данным карты DeepState, сейчас в Курской области ВСУ контролируют 63 квадратных метра в сравнении с 480 в начале года - Ред.). И они удерживают очень хорошую оборонительную позицию к югу оттуда в Белгородской области", — сказал Каволи, которого цитирует Politico

Газета отмечает, что он "первый военный чиновник, который подтвердил, что украинские войска вошли в Белгородскую область". Украина это не подтверждала.

При этом неизвестно о том, что в Белгородской области как-то существенно изменилась обстановка с тех пор, как Украина вошла в российское приграничье. Российские паблики пишут, что, как и пару недель назад, продолжаются бои у приграничных сел Демидовка и Поповка.

К обстрелам. Концентрированные удары "Шахедов" ночью были по Днепру и Харькову. В Днепре поврежден инфраструктурный объект, административные здания и автомобили. В Харькове после удара по жилой застройке и админзданию погибли пять и пострадали 35 человек.

Наступление или "давление"?

Вчера продолжились заявления Украины о грядущем наступлении россиян.

РФ готовит наступление на нескольких направлениях и хочет нарастить группировку в Украине в 2025-м году на 150 тысяч человек, заявил замглавы Офиса президента Павел Палиса (в последний раз он возглавлял делегацию Украины на переговорах с американцами).

"Российская армия планирует нарастить свою группировку на 150 тысяч человек – условный эквивалент приблизительно 15 мотострелковых дивизий. Их формирование продолжается. Проблем с привлечением личного состава у россиян сейчас нет. Однако нужно понимать, что все эти соединения не могут быть введены в бой одновременно. Поэтому ожидаемо, что в ближайшее время они будут пытаться максимально давить на тех направлениях, где это возможно", – эти слова Палисы приводит "Суспильное".

Он добавил, что по наземному направлению войны РФ против Украины очевидно, что россияне продолжают постепенно продвигаться, пытаясь продавить отдельные участки фронта. По его словам, здесь речь идет о частичных тактических успехах.

То есть, судя по словам Палисы, крупных прорывов фронта на каком-то ключевом участке россияне не планируют. А численность наращивают, чтобы усиливать давление по нынешней схеме - постепенно продавливая украинскую оборону там, где это удается.

Отметим, что ранее в Украине говорили, что наступление РФ будет наоборот концентрированное - Зеленский заявлял, что оно сосредоточится на Харьковском и Сумском направлениях, украинские военные - что на Лиманском. Отдельно западные СМИ писали, что на Запорожском.

Но теперь в Офисе президента говорят, что это будет не наступление как "один большой удар", а продолжение давления по линии фронта.

"Страна" уже предполагала, что цель этих противоречивых заявлений - воздействие на Штаты с целью обвинить РФ в нежелании заключать мир. А сегодня уже напрямую госсекретарь Рубио подтвердил, что именно так у Трампа бы и восприняли крупное российское наступление.

"Если мы завтра проснёмся и увидим, что россияне начинают какую-то наступательную операцию, тогда станет ясно, хотят ли они мира или нет", - заявил Рубио после встречи министров иностранных дел НАТО.

Правда, госсекретарь не подтвердил заявлений Украины, что Москва такое наступление планирует. И, как мы уже показали, в Офисе президента под наступлением подразумевают продолжение все той же российской тактики, что и сейчас.

"Большой прогресс" или ультиматум?

Вчера свои комментарии относительно поездки в Вашингтон дал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Он заявил, что на переговорах в Вашингтоне достигнут "значимый прогресс" по договоренности о прекращении огня в Украине.

Также он сказал, что некоторые гарантии безопасности для Украины "могут быть приемлемы" для Кремля (кроме вступления в НАТО). И что сроки новых переговоров между РФ и США будут определены в ближайшее время.

При этом одни американские СМИ пишут, что Трамп собирается уже в ближайшие дни позвонить Путину, другие - что окружение отговаривает от этого президента США, пока Россия не сделает шаг навстречу по прекращению огня. В Кремле на это ответили, что телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется.

Трамп же после визита Дмитриева в Вашингтон заявил, что Зеленский и Путин "готовы заключить сделку".

Он сказал, что есть "большой прогресс", президент Зеленский "готов к сделке, и я думаю, что президент Путин тоже готов к сделке, и тогда удастся остановить убийства тысяч молодых людей каждую неделю".

На вопрос, о чем говорили в США с представителем Путина Кириллом Дмитриевым, Трамп ответил: "Я не обсуждаю конкретных людей. Я просто скажу, что сейчас идут очень хорошие разговоры по теме Украина–Россия".

Однако затем появились комментарии госсекретаря США Марка Рубио, которые были куда более скептические.

Судя с его слов, Вашингтон ждет, что Кремль должен определиться готов ли он на прекращения огня или нет в течение ближайших недель.

По его словам, Украина показала свою готовность к перемирию.

"Если это тактика затягивания - президент Трамп не заинтересован в этом. Он не попадёт в ловушку бесконечных переговоров о переговорах. Мы скоро будем знать, серьезно ли Россия относится к миру. Если да - чудесно, если нет - нужно будет переоценивать наше положение и то, что мы будем делать", - заявил Рубио.

Он добавил, что узнать, готова ли Россия закончить войну, Штаты смогут через "недели, не месяцы".

"Идёт война, и сейчас что-то будет взрываться и в Украине, и в России, потому что война всё ещё продолжается. А мы хотим, чтобы она закончилась. Если бы было настоящее прекращение огня, полное прекращение огня — ничего бы не взрывалось. Но, опять же, россияне на это не согласились, у них идут определенные условия, - заявил Рубио.

Что именно будет, если американцы придут к выводу, что Москва к перемирию не готова он прямо не сказал, но напомнил, что в Сенат внесен законопроект, усиливающий санкции против России вплоть до введения 500% пошлин на товары из стран, которые покупают российскую нефть.

"Сейчас мы не заинтересованы в переговорах ради самих переговоров — мы не будем продолжать это бесконечно. У нас есть определённое время, в течение которого мы хотим понять, готовы они или нет, и это время уже подходит к концу. Сейчас мы видим, что конгрессмены начали вносить билли с усилением санкций - будет растущее давление из Капитолия, и мы не сможем его остановить, если не будет прогресса (по миру - Ред.). Всё это мы объяснили самым вежливым способом. Надеюсь, они донесут этот посыл до Москвы и дадут понять, что нам нужен реальный прогресс. Нам нужно получить ответ. Не могут быть переговоры о переговорах. Если вы заинтересованы в мире - вы прекращаете боевые действия. Если вы выдвигаете условия для прекращения войны - это должны быть разумные условия, не какие-то сумасшедшие вещи. Если вы не заинтересованы в мире - вы тянете, ищете оправдания, и Америка не дать себя втянуть в это", - заявил госсекретарь США.

По его словам, было важно "просто начать диалог (с Россией - Ред.), потому что мы давно не общались, но сейчас уже нужно делать прогресс".

По поводу своего общения с Кириллом Дмитриевым Рубио сказал, что ему передал примерно то же послание, о котором он говорил выше - США хотят определиться насколько РФ готова к прекращению огня.

"Господин Кирилл (представитель Путина Дмитриев - Ред.) был у нас на неделе. Он передаст наше послание: США нужно знать, серьёзны ли вы насчёт мира. Путину и РФ нужно будет принять решение. Украинцы показали готовность к полному прекращению огня", - сказал Рубио.

Телеканал CNN также приводит похожее заявление Рубио относительно послания, которое американцы передали через Дмитриева в Москву: "ничего из этого не было угрожающим... Это было скорее объяснение того, что "таков наш график" и в какой-то момент станет ясно, хотите вы мира или не хотите. И это время наступает. Оно довольно короткое. Надеюсь, Дмитриев передаст это сообщение в Москву и даст понять, что мы должны начать видеть реальный прогресс, иначе нам придется сделать вывод, что они (Кремль - Ред.) не заинтересованы в мире. Рубио также сказал, что других переговоров с РФ пока не планируется".

В общем, из Вашингтона уже который день идут заявления, что Россия, по мнению американцев, тянет время. Но это время на исходе и если Кремль не согласится на прекращение огня, то могут последовать некие действия со стороны США. Например, резкое ужесточение санкций.

Исходя из этого, многие уже делают вывод, что переговоры между США и России уже заходят в тупик. американцы не хотят идти на условия Путина, а тот их корректировать не готов, и, таким образом, война продолжится.

Однако, как мы уже писали, это хоть и вполне возможный сценарий, но не единственный. Есть версия, что все наблюдаемое сейчас - это отголоски торгов, которые все еще продолжаются между Москвой и Вашингтоном по условиям прекращения огня. Идут они, судя по всему, не просто, однако вероятность того, что, в конце концов, в ближайшие недели договоренности будут достигнуты не равна нулю. По крайней мере, тот же Рубио старательно избегал каких-либо прямых обвинений в адрес Кремля и заявлял однозначно, что Путина вообще не хочет завершения войны. Подробнее перспективы завершения войны и позиции сторон мы анализировали здесь.

Впрочем, из заявлений Рубио как минимум понятно одно - переговоры вряд ли будут долгими. И развязка по ним в ту или иную сторону наступит в течение "не месяцев, а недель".