Ночью российские военные атаковали беспилотниками Харьков. Пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Заявляется, что удары беспилотниками наносились по Киевскому, Индустриальному и Основянскому районам города.

Попадания были по предприятиям, складам и производственным зданиям, а также по СТО. Произошло шесть пожаров.

Кадры последствий публикует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, под удар дронов попал Днепр. От ударов БПЛА пострадали несколько предприятий, а также объекты инфраструктуры.

Кроме того, повреждено предприятие в Криворожском районе.

Также пострадали жилые дома и админздания. Всего по области 15 пострадавших, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Напомним, несколько дней назад в результате атаки дронов в Харькове погибли четыре человека, еще 35 пострадали.

Война в Украине идет 1141-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 9 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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