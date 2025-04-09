В среду, 9 апреля, в Украине идет 1141-й день войны с Россией.
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Последние новости
9.10 Воздушная тревога в Киеве и ряде регионов.
9.06 В Ростовской области РФ дрон застрял в бельевых верёвках, сообщают российские паблики.
Жителей эвакуировали из-за возможной детонации.
Минобороны РФ заявляет, что за ночь сбило 158 дронов.
8.04 В Днепре ночью от ударов БПЛА пострадали несколько предприятий, а также объекты инфраструктуры.
Кроме того повреждено предприятие в Криворожском районе.
Также пострадали жилые дома и админздания. Всего по области 15 пострадавших, сообщают власти региона.
7.48 Последствия ночных прилётов по Харькову.
Удары беспилотниками наносились по Киевскому, Индустриальному и Основянскому районам города.
Попадания были по предприятиям, складам и производственным зданиям, а также по СТО.
Произошло шесть пожаров, пострадали два человека.