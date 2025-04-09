Анализируем итоги 1141-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ развивает наступление на лиманско-оскольском фронте в Харьковской и в Луганской областях. Карта украинского военного паблика DeepState показывает, что россияне продвинулась в Екатериновке и наступают в сторону Боровой.

Российские паблики пишут, что Екатериновка уже взята и начат штурм села Новое.

Также россияне, по данным DeepState, продвинулись около Архангельского (восточнее Покровска) и Надеждинки (около границы с Днепропетровской областью).



ВСУ отбили часть позиций в районе Котлино на покровском направлении, свидетельствует карта Deep State.

В Курской области паблик Deep State перевел в "серую" зону большую часть села Гуево, о взятии которого вчера заявили российские власти.

Агентство Reuters по этому поводу заявило, что Россия близка к восстановлению полного контроля над своей территорией на Курщине. Издание сослалось на видео с российскими солдатами из Гуево, опубликованное минобороны РФ.

На кадрах видно, как солдат машет российским флагом из окна сильно повреждённой православной церкви, а российские военные проводят поквартирные проверки в поисках украинских бойцов, которые могут там скрываться.

Российские паблики заявляют, что сейчас продолжаются бои за две оставшихся деревни в Курской области - Олешню и Горналь.

Wall Street Journal пишет, что важную роль при наступлении РФ в Курской области сыграли северокорейские войска. После возвращения на фронт в феврале стали одними из самых ценных бойцов в армии РФ, заявили газете украинские солдаты и аналитики.

Военные КНДР ушли с поля боя в начале января, понеся крупные потери, а затем вернулись, но уже лучше взаимодействуя с россиянами: их командиры сидят вместе с русскими и передают инструкции на корейском языке, говорит сотрудник военной разведки Украины.

На местах северокорейцы понимают элементарные слова по-русски, которые они должны были выучить на тренировках. Их основным преимуществом стала готовность продвигаться под массированным огнём и ударами беспилотников. К дронам они адаптировались достаточно быстро, проводя атаки только мелкими группами и обходя позиции ВСУ с флангов.

"Благодаря огромной массе, рванувшей вперед, они начали отвоевывать позиции. Почему именно корейцы идут на штурм? Они лучше подготовлены психологически и лучше подготовлены физически. В Курске они выполнили свою миссию», — сказал командир 225-го штурмового полка ВСУ Олег Ширяев, подразделение которого в августе 2024 года одним из первых зашло в Курскую область.

Украинские источники сообщают изданию, что у корейцев нашли подробные отчёты с анализом боестолкновений и описание оборудования, с которым им приходится иметь дело.

Wall Street Journal указывает, что теперь этот опыт распространяется по всей армии Северной Кореи, что вызывает огромное беспокойство в Сеуле и Вашингтоне.

К обстрелам. Вчера "Шахеды" снова массированно атаковали Харьков и Днепр. Прозвучало большое количество взрывов, горели предприятия и объекты инфраструктуры. В Днепре пострадали 15 человек.

Китайские военные в Украине

Сегодня продолжилась история с взятием в плен на Донбассе двух китайцев, о чем вчера заявил Зеленский.

Пекин официально отреагировал на инцидент.

"Китай проверяет информацию. Правительство Китая всегда призывало своих граждан избегать участия в вооруженных конфликтах, избегать вовлеченности в какой бы то ни было форме, в частности воздерживаться от участия в военных операциях любой из сторон", - заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Он также, что Пекин "не направлял своих военнослужащих для участия в украинском конфликте». То есть Китай не отрицает возможное участие своих граждан в войне на стороне РФ - но заявляет, что не отправлял их туда целенаправленно.

Отметим, что для нынешней войны участие иностранцев не новость - с обеих сторон воюют граждане множества государств. Но это не делает эти страны напрямую участниками конфликта, поскольку большинство едут воевать в Украину как добровольцы.

Позже украинские власти опубликовали результаты допроса китайца, который рассказал то же самое - что пошел воевать за РФ добровольно, а не по приказу китайских властей. При этом заплатив посреднику за вступление в российскую армию 300 тысяч рублей, заявляет ОТГ ВСУ "Луганск".

Ехал он как турист. Ему пообещали за участие в боевых действиях российское гражданство. Заявлено, что военную подготовку он проходил в Луганской области вместе с другими китайцами – без переводчика, а с помощью жестов и приложения в телефоне.

По его словам, у некоторых других китайцев были проблемы с законом в КНР.

Из-за незнания языка он не мог нормально ориентироваться во время боя, его группа понесла потери и решила сдаться.

Также опубликовано фото паспорта одного из китайцев, взятого в плен на Донбассе. Подлинность документа подтвердила научная сотрудница Пекинского университета Нонна Кобидзе-Чень, которая замужем за китайцем. Тот заявил, что паспорт был выдал в провинции Хэйлунцзян, откуда родом он сам.

Кобидзе-Чень также говорит, что говор китайца на видео указывает, что он с северной части КНР.

Она также считает, что это добровольцы, а не действующие военные КНР. И говорит, что такие примеры были уже и раньше, когда китайцы ехали на войну в Украину ради денег, при том им было неважно, на чьей стороне воевать (один из китайцев хотел поехать воевать за ВСУ, но его запрос отклонило Минобороны Украины). По данным Кобидзе-Чень, только под Курахово за РФ воевали 8 китайцев.

Напомним, что вчера Зеленский резко проблематизировал этот вопрос и заявил, что это может указывать на предвзятость Китая и его помощь России. Хотя по итогу выяснилось, что взятые в плен - не кадровые военные из КНР.

Для чего украинская власть начала "качать" китайскую тему, мы анализировали здесь.

Заявления Сырского о войне

Сегодня главком Сырский дал интервью о перспективах войны.

В нем он заявил, что Россия начала новое наступление в Сумской и Харьковской областях.

"Я могу сказать, что президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось. Потому что уже несколько дней, почти неделю мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника по всем основным направлениям", - сказал главнокомандующий ВСУ.

По его оценке, РФ стремится создать в Харьковской, Сумской, а также Черниговской областях "буферную зону".

При этом Сырский признал, что военная помощь от США Украине в последне время уменьшается.

"Поддержка партнеров, конечно, играет решающую роль. Особенно когда нам помогали США. В настоящее время помощь со стороны Соединенных Штатов уменьшилась. И основная помощь идет от наших партнеров в Европе", - заявил главком.

На вопрос, справится ли Украина с помощью только Европы, если Трамп полностью остановит поставки, он ответил утвердительно. "Да, конечно. Поддержка партнеров обязательна, но нам нужно рассчитывать на собственные силы", - сказал Сырский и добавил, что Украина развивает собственное производство артиллерии, РЭБа, дронов.

Напомним, раньше Зеленский говорил, что без помощи США у Киева будет "мало шансов". "У нас будет мало шансов, мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, это очень важно, критически важно", - заявлял президент в интервью NBC в середине февраля.

В этом контексте показательно, что сразу после приостановки американской военной помощи Украина согласилась на перемирие - хотя ранее всячески отвергала эту идею. В последний раз - в Овальном кабинете, где Зеленский еще 1 марта выступал против перемирия. 4 марта США приостановили помощь Украине, а уже 11 марта Киев согласился на полную остановку огня.

По этой датировке видно, что американские поставки, включая разведданные, носят критически важный характер для ВСУ.

Также Сырский по сути признал, что неудачная попытка вернуть Бахмут летом 2023 года была по сути авантюрой. Он рассказал, что ВСУ начали контрнаступление, понимая, что сил недостаточно, однако рассчитывали на эффект неожиданности. Но не получилось.

Так главком прокомментировал недавнюю статью в NYT, что США были против наступления под Бахмутом и распыления сил ВСУ. При этом он отрицает информацию американской газеты, что в наступление на Бахмут было брошено пять бригад.

"Да, мы провели наступление к югу от Бахмута. Но ведь мы проводили наступательные действия двумя бригадами из состава группировки. Если бы у нас было пять бригад, думаю, что и Бахмут, и Соледар были бы освобождены", - заявил Сырский в интервью изданию LB.

Задумка была в перерезании путей снабжения российской группировки, но сил было изначально недостаточно.

"Когда мы планировали эти действия, мы понимали, что наших сил недостаточно. У нас две бригады без дополнительных боеприпасов. То есть, в пределах того, что нам давали для ведения обычных действий в обычном режиме. Но мы рассчитывали на неожиданность, на то, что мы такими не только авантюристическими, но смелыми действиями пробьем оборону противника с учетом того, что она не была готова, не была такой, как, например, на Запорожье", - говорит главком.

Он согласился с журналистом, что замысел реализовать не удалось. "К сожалению. У нас просто банально не хватило сил и средств", - заявил Сырский.

Касаемо сил - главком обозначил численные задачи мобилизации. Он заявил, что нужно призывать по 30 тысяч человек в месяц.

Отвечая на вопрос, как привлечь в армию шесть миллионов мужчин, которые не обновили свои данные в ТЦК, Сырский сказал, что нужно "оцифровать" призывников. "В первую очередь, нужна цифровизация. Когда процесс оцифрован, мы будем знать всех наших граждан и где они находятся", - ответил главком.

Сырский при этом согласился с озвученной Зеленским цифрой, что призывать нужно по 30 тыс. человек в месяц. Он отметил, что РФ ежемесячно увеличивает численность своих вооруженных сил на 8-9 тысяч за счет контрактников, которые добровольно идут на войну и сейчас, по информации Сырского, численность российской группировки составляет 623 тысячи человек. То есть, исходя из этих данных, РФ ежемесячно отправляет на фронт на 8-9 тысяч человек больше, чем выбывает по гибели и ранению.

Также Сырский выступил против демобилизации до конца войны. По его словам, если будет принят закон, который позволяет демобилизоваться из армии после 36 месяцев службы, армия может лишиться трети своего состава.

Сделка по недрам

Украина всячески дает понять, что будет активно торговаться по ресурсной сделке, которую требуют подписать США.

Переговоры по ней начнутся в Вашингтоне в пятницу. Туда, по словам министра иностранных дел Сибиги, повезут украинскую версию договора.

"С украинской стороны будет финализирован состав переговорной группы, которая в ближайшее время отбудет в Вашингтон для предметного обсуждения предложенного американской стороной текста соглашения. Мы выработали уже свою позицию, также свое видение относительно текста будущего соглашения", - сказал Сибига.

Он заявил, что будущее соглашение должно быть взаимовыгодным, отвечать интересам обеих сторон, а также не должно противоречить курсу Украины на евроинтеграцию.

При этом нардеп Кицак заявил, что по сути Украина не согласилась на предложенный США последний вариант соглашения по недрам.

"Понятно, что украинская сторона не может принять такие условия, потому что это фактически будет означать потерю нашего экономического и государственного суверенитета. Поэтому начинается так называемый дипломатический пинг-понг, когда наши технические специалисты отправляются для обсуждения этих рамочных условий. Американцы прислали свой документ, мы говорим: "Нет, так не будет, вот наши стартовые условия, начинаем с ними работать», — рассказал нардеп.

Причем Украина уже начала тратить бюджетные миллионы на сделку по недрам, которая ещё далека от заключения. Сегодня стало известно, что Кабмин выделил 113 млн гривен на услуги консультантов и юристов для переговоров с американцами. Это примерно два с половиной миллиона долларов, которые, вероятно, пойдут на услуги американских юристов.

Отметим, что при подготовке первого, рамочного документа такой "аутсорс" не привлекался. Это может говорить о том, что договор на этот раз будет максимально подробным. И, вероятно, будет регулироваться нормами американского законодательства - в противном случае непонятно, зачем иначе привлекать американских юристов.

Напомним, что инсайдеры ранее так и сообщали - что договор будет находиться в американской юрисдикции. Выделением денег на юристов из США Кабмин эту информацию косвенно подтвердил. Как и то, что американцы получат преимущественный контроль по этому соглашению (иначе бы юрисдикция могла быть другой).

Напомним, США передали украинским властям свою версию соглашения, которую в Украине назвали "угрозой суверенитету". После этого министр финансов США Бессент заявил, что сделку по недрам со стороны Украины срывают "те, кто сидит на потоках". И что сделка нужна Трампу, чтобы продолжить переговоры с Путиным.

Напомним, сам Трамп уже пригрозил Зеленскому "большими проблемами", если Киев не согласится утвердить этот договор и решит его пересмотреть. То есть, президент США дал понять, что будет продвигать "жесткую" версию соглашения. И неясно, насколько американцы готовы будут двигаться навстречу пожеланиям Украины.