Во время удара "Шахедов" по аэропорту Днепра в ночь на 4 апреля в ангаре были уничтожены четыре гражданских самолета.

Об этом сообщил в Фейсбуке директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

"Один из "Шахедов" ударил в ангар, который до войны использовало авиаремонтное подразделение авиакомпании "Роза ветров". В результате попадания ангар полностью сгорел, а вместе с ним 4 гражданских самолета: Airbus 321, Airbus 320, ATR72 (все принадлежали иностранным лизинговым компаниям, летали во флоте "Роза ветров"). Так же уничтожен один бизнес-джет. Авиакомпания спрятала самолёты в ангар, чтобы как-то защитить во время войны, но не помогло", – написал Ланецкий.

По его словам, общий ущерб от пожара может превышать 100 млн долларов.

Как отмечает Ланецкий, это самая крупная единовременная потеря украинских авиакомпаний после боев за аэропорт Гостомель в феврале-марте 2022 года, где среди прочих был уничтожен единственный экземпляр крупнейшего самолета в мире АН225 "Мрия".

Также Ланецкий сообщает, что летом 2023 года в результате ракетных обстрелов аэропорта Жуляны (Киев) были повреждены 2 Airbus 320 одной из украинских авиакомпаний.

"В аэропортах Киева находятся более 40 гражданских самолетов, которым власти Украины по непонятным причинам не разрешают улететь за рубеж, несмотря на то, что за время войны были эвакуированы 7 гражданских самолетов (5 из Киева)", – пишет эксперт.

Год назад СБУ отчиталась, что собрала безоговорочные доказательства вины в уничтожении самолета "Мрия" бывших должностных лиц госпредприятия "Антонов".