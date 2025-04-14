Россия впервые применила оптоволоконные дроны по Константиновке в Донецкой области, то есть на расстоянии свыше 10 км.

Об этом сообщает военный эксперт The Bild Юлиан Рёпке в соцсети X.

"Впервые в истории Россия использовала два беспилотника-камикадзе с системой наведения FiberWire, чтобы поразить украинский армейский пикап в центральной части Константиновки. Беспилотники, вероятно, были запущены в оккупированном районе Часова Яра и пролетели более 10 км, чтобы поразить цель", - написал Рёпке.

Ранее сегодня сообщалось, что российский FPV-дрон впервые долетел до Запорожья. Средняя дальность таких дронов - около 10 км, однако от фронта до Запорожья около 30 км.

Напомним, еще в феврале украинские военные говорили, что дальность полета российских дронов на оптоволокне уже превышает 30 километров.

Война в Украине идет 1146-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 14 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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