В последнее время российские войска активно продвигаются в направлении Константиновки Донецкой области. Как с юга – в районе между Покровском и Торецком, так и к северо-западу от Торецка.

Южнее неприятель в последнюю неделю продвигался довольно быстро – взял Александрополь, Пантелеймоновку, практически полностью занял Калиново.

Всё это населённые пункты вдоль трассы Константиновка – Донецк. Бои ведутся на подступах к Старой Николаевке и Валентиновке (динамика на видео).

"В районе Валентиновки работают вражеские FPV-дроны, их здесь очень много! Также противник имел продвижение западнее Пантелеймоновки и движется в сторону Старой Николаевки – здесь мы их пока удерживаем. Сейчас идёт борьба за выход к Константиновке, поэтому нашим бойцам срочно нужно подкрепление и дроны, потому что пока дронами эффективно работает только враг!" – пишет украинский военный с позывным Мучной.

Российские паблики заявляют, что их войска пытаются выйти во фланг сел Валентиновка и Сухая Балка.

Также поступает информация о продвижении россиян к северо-западу от Торецка – по трассе на Константиновку.

Институт изучения войны США (ISW) в последней сводке по Украине пишет, что россияне подошли к селу Нелеповка (не путать с той, что юго-западнее Торецка), которая примыкает к южному пригороду Константиновки – Иванополью. Неизвестно, смогли ли они там закрепиться, но есть кадры выброса там российского десанта и украинских ударов по нему.

Нелеповка находится вдоль трассы Торецк – Константиновка (отмечено на карте). Российские паблики подтверждают попытки своих войск на неё выйти. Карта ISW тоже указывает на приближение к селу. При этом карта украинского военного обозревателя Deep State не подтверждает этого.

В то же время очевидно, что фронт приближается к городу. Офицер ВСУ с позывным Алекс сообщает, что в Константиновку со стороны Торецка уже залетают российские дроны, в том числе на оптоволокне, которыми управляют опытные расчёты, переброшенные из Курской области.

"Они будут пытаться выбивать логистику и препятствовать перемещению по городу, как это было в Покровске", – заявил Алекс.

Ранее Deep State сообщал, что войска РФ продвинулись между Покровском и Торецком.

Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что россияне планируют окружение Сум.