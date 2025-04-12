Вооруженные силы Франции готовятся воевать с Россией на границе с Румынией. Об этом сообщает газета Le Figaro.

По данным издания, французские военные картографируют территорию на границе Румынии с Украиной и Молдовой на случай возможного столкновения между НАТО и Россией. В 2024 году военнослужащие 28-й отдельной воинской части сухопутных войск Франции, единственного в республике военного топографического подразделения, прибыли в Румынию для обновления карт местности.

Особое внимание военные уделили картографированию Фокшанских ворот – коридора между предгорьями Карпат и Дунаем, который, по мнению НАТО, может быть использован российской армией для наступления.

Командир подразделения полковник Гийом Шмидт заявил, что в боевых условиях войска должны быть готовы продолжать операции даже при подавлении спутниковых сигналов.

"Союзникам нужна была обновленная информация об ожидаемом поле боя", - пояснил цель миссии французский полковник Жером.

Результатом совместной работы французских военных топографов и Национального картографического агентства Румынии стала трехмерная карта местности.

"Она позволит точно определять местоположение мостов и возможных переправ", – пояснил сержант Джоанни.

Отметим, что гипотетическое сражение французской армии с российской на восточных границах Румынии возможно только в случае, если россияне ещё до того захватят Одесскую область и Молдову.

При этом ранее западные СМИ писали, что высокопоставленные должностные лица Министерства обороны США рассматривают перспективу вывода до 10 000 военнослужащих из Восточной Европы, включая Румынию.