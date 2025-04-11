Россия планирует начать окружение Сум для появления буферной зоны перед российской границей. Об этом заявил изданию BBC-Украина источник в украинском Генштабе.

"Одна из целей - это создать окружение или полуокружение Сум", - заявил собеседник.

Военный аналитик Константин Машовец считает, что в Сумской области вероятными целями российского наступления будут возвышенности между селами Юнаковка и Храповщина, лесной массив к северо-востоку от Сум, который простирается от Радьковки до Могрицы, и побережье реки Псёл в приграничной зоне.

Источник в руководстве украинского Генштаба также говорит, что с конца марта идет рост числа боевых столкновений на всех участках фронта. Количество наступательных действий со стороны россиян увеличилось более чем вдвое и стало самым высоким с начала года, что может говорить о подготовке Россией крупной операции.

Если в начале марта фиксировалось около сотни столкновений в день, то к концу месяца их число превышало двести. По состоянию на начало апреля средний показатель держится на уровне 150–160.

Собеседник в Генштабе считает, что "эскалация российского наступления" может произойти ориентировочно в мае - начале июня. Ранее замглавы ОП Павел Палиса называл сроки апрель-май.

При этом приоритетными направлениями остаются агломерации городов в Донецкой области, к которым российская армия смогла приблизиться в 2024 году - по линиям Покровск – Мирноград и Краматорск – Славянск – Константиновка.

Также увеличилось количество атак южнее Запорожья, но это пока не представляет угрозы областному центру, сообщил источник в украинском военном командовании. На данном этапе армия РФ пытается усложнить логистику ВСУ между узлами обороны в Орехове и Каменском, захватив возвышенности. В последние недели командование ВСУ перебрасывает на этот участок дополнительные подразделения.

Также российская армия пытается активизировать свои действия в районе Волчанска и развивает успех на нескольких плацдармах на реке Оскол - вблизи сёл Тополи, Двуречная, Каменка и Новомлынск, сообщил изданию собеседник.

"Если РФ удастся объединить эти плацдармы и перебросить туда бронетехнику, то украинское командование может столкнуться с кризисом обороны как у Купянска, так и севернее - вдоль линии границы Харьковской и Белгородской областей", - пишет BBC.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что армия РФ начала новое наступление в Сумской и Харьковской областях.