Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса полагает, что в конце апреля и в мае армия РФ активизирует наступление.

Об этом он сказал в интервью Reuters.

По его словам, россияне могут сосредоточиться на наступлении на Покровск, а также на востоке возле Купянска и Лимана и на юго-востоке возле Запорожья и Новопавловки.

"Абсолютный приоритет, по моему мнению, сейчас будет на Покровском направлении", - сказал он.

Вчера главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что армия РФ начала новое наступление в Сумской и Харьковской областях.