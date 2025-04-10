На Банковой считают, что российское наступление усилится в апреле-мае
Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса полагает, что в конце апреля и в мае армия РФ активизирует наступление.
Об этом он сказал в интервью Reuters.
По его словам, россияне могут сосредоточиться на наступлении на Покровск, а также на востоке возле Купянска и Лимана и на юго-востоке возле Запорожья и Новопавловки.
"Абсолютный приоритет, по моему мнению, сейчас будет на Покровском направлении", - сказал он.
Вчера главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что армия РФ начала новое наступление в Сумской и Харьковской областях.