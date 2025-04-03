Россия готовит наступление на нескольких направлениях и хочет в 2025 году нарастить группировку в Украине на 150 тысяч человек.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса, его слова приводит "Суспильное".

"Российская армия планирует нарастить свою группировку на 150 тысяч человек – условный эквивалент приблизительно 15 мотострелковых дивизий. Их формирование продолжается. Проблем с привлечением личного состава у россиян сейчас нет. Однако нужно понимать, что все эти соединения не могут быть введены в бой одновременно. Поэтому ожидаемо, что в ближайшее время они будут пытаться максимально давить на тех направлениях, где это возможно", – сказал Палиса.

Он добавил, что россияне продолжают постепенно продвигаться, пытаясь продавить отдельные участки фронта. По его словам, здесь речь идет о частичных тактических успехах, которых они достигают с большими потерями.

На днях западная пресса писала, что россияне готовятся начать новое наступление в ближайшие недели.

Также сообщалось, что Россия скопила в Донецкой области на лиманском направлении большую группировку. Она в 10 раз превышает по численности украинскую.