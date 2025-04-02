Россия скопила в Донецкой области на лиманском направлении большую группировку. Она в 10 раз превышает по численности украинскую.

Об этом заявляет в своей сводке Институт изучения войны.

По информации организации, армия РФ может попытаться в ближайшие месяцы зайти севернее на Боровую или южнее на Лиман.

Российские военкоры утверждают, что РФ попытается объединить два плацдарма на правом берегу реки Жеребец: основной около Новолюбовки и меньший около Макеевки. Ожидается, что россияне могут попытаться обойти позиции ВСУ в Новосергиевке, Дружелюбовке и Новом Миру.

На этом участке РФ штурмует преимущественно пехотой, редко применяя бронетехнику.

Ранее украинские военные заявляли, что на их направлении под Боровой РФ готовит масштабное наступление в ближайшие недели.

Подробнее о положении сил сторон на фронте мы писали в отдельном материале.

Напомним, за март российские войска захватили 133 квадратных километра украинской территории, что на 59 квадратных километров меньше, чем было в феврале.

Война в Украине идет 1134-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 2 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило о захвате села Разлив - важного пункта украинской обороны к западу от Курахово в Донецкой области. Штурмовые действия РФ в направлении Разлива являются частью общего наступления российских войск по дуге от Покровска до Великой Новоселки с целью выхода к Днепропетровской области. Также россияне значительно продвинулись к северу от Купянска в районе села Кондрашовка.

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