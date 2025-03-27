Армия РФ почти полностью захватила Терны на Лиманском направлении - Deep State
Российские войска продвинулись на Лиманском направлении, почти полностью захватив Терны и вплотную подобрались к Екатериновке.
Об этом сообщает Deep State.
По данным паблика, армия РФ давно оказывала здесь постоянное давление и в данный момент это дало результат.
Теперь россияне пытаются наступать на Ямполевку, Екатериновку, Новое и Зеленую Долину.
Кроме того, российские военные паблики пишут, что войска РФ вошли на КПП "Суджа" у границы с Украиной.
Они показали фото со своим флагом у здания пограничного пункта.
Также российские военные паблики пишут, что армия РФ взяла Гоголевку, которая находится около КПП. В свою очередь Украина этого не подтверждала.
По картам украинских пабликов, КПП остается под контролем ВСУ, а Гоголевка - частично под контролем армии Украины, частично в серой зоне.
Напомним, несколько дней назад армия РФ зашла в населенный пункт Малые Щербаки на Ореховском направлении в Запорожской области.
Война в Украине идет 1128-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 27 марта 2025 года в обновляемом онлайне.
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