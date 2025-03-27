Российские войска продвинулись на Лиманском направлении, почти полностью захватив Терны и вплотную подобрались к Екатериновке.

Об этом сообщает Deep State.

По данным паблика, армия РФ давно оказывала здесь постоянное давление и в данный момент это дало результат.

Теперь россияне пытаются наступать на Ямполевку, Екатериновку, Новое и Зеленую Долину.

Кроме того, российские военные паблики пишут, что войска РФ вошли на КПП "Суджа" у границы с Украиной.

Они показали фото со своим флагом у здания пограничного пункта.

Также российские военные паблики пишут, что армия РФ взяла Гоголевку, которая находится около КПП. В свою очередь Украина этого не подтверждала.

По картам украинских пабликов, КПП остается под контролем ВСУ, а Гоголевка - частично под контролем армии Украины, частично в серой зоне.

Напомним, несколько дней назад армия РФ зашла в населенный пункт Малые Щербаки на Ореховском направлении в Запорожской области.

Война в Украине идет 1128-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 27 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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