Армия РФ зашла в населенный пункт Малые Щербаки на Ореховском направлении в Запорожской области.

Об этом свидетельствует карта украинского военного телеграм-канала Deep State.

На карте почти все село находится в серой зоне (напомним, сегодня Россия заявила о полном захвате села, чего Украина не подтверждала).

По данным украинского военного паблика, РФ за последние дни продвинулась между Степовым и Малыми Щербаками и продолжает активно атаковать в попытке захватить их.

Также Deep State пишет, что первоначально предполагалось, что успех армии РФ будет временным, но ситуация усложнилась, в частности, из-за того, что перед началом активных действий на этом участке россияне сосредоточили немало ударных экипажей БПЛА и перебросили силы из числа десантно-штурмовых войск.

Ранее российские телеграм-каналы писали об активизации наступления РФ к юго-западу от Орехова, заходе россиян в Степное, Щербаки и Малые Щербаки и захвате Пятихаток.

Мы разбирались в отдельном материале, что происходит на южном фронте, где активизировалась армия РФ.

Война в Украине идет 1126-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 25 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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