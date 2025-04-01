За март российские войска захватили 133 квадратных километра украинской территории, что на 59 квадратных километров меньше, чем было в феврале.

Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

В январе армия РФ оккупировала 325 квадратных километров, а накануне осенью показатели достигали 700 квадратных километров в месяц.

При этом россияне возобновили наступательные операции на нескольких направлениях, заявляет канал.

"А интенсивность на Покровском направлении начала существенно расти во второй половине марта и вышла на уровень конца 2024 года, когда оборона к югу от города иногда просто сыпалась. Сейчас у них есть своеобразный резерв в виде курской группировки и большой вопрос, куда его перекинут или разделят", - комментирует ситуацию на фронтах Deep State.

Подробнее о положении сил сторон на фронте мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1133-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 1 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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