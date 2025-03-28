За последние три дня российская армия вышла на пик наступательной активности в этом году. Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

За минувшие сутки россияне совершили более 200 штурмов - самое большое количество за три дня в этом году.

"Это самая высокая трехдневная интенсивность в году. Враг традиционно активно наступает на Купянском, Лиманском, Торецком, Времеевском и Курском отрезках фронта", - говорится в сообщении.

Самая тяжелая ситуация под Покровском, где россияне снова усиливают атаки. Ранее там вели контрнаступление украинские войска, но срезать покровский выступ РФ не смогли.

Ранее Deep State сообщал, что российские войска продвинулись на Лиманском направлении, почти полностью захватив Терны и вплотную подобрались к Екатериновке.

Напомним, несколько дней назад армия РФ зашла в населенный пункт Малые Щербаки на Ореховском направлении в Запорожской области.

Война в Украине идет 1129-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 28 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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