В пятницу, 28 марта, в Украине идет 1129-й день войны с Россией.

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07:54 Кадры с мест ударов БПЛА по промзонам в Полтавской области.

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В результате атаки произошли возгорания общей площадью 2500 квадратных метров.

07:50 Последствия ночных прилётов по Одесской области.

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