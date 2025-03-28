В пятницу, 28 марта, в Украине идет 1129-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости
07:54 Кадры с мест ударов БПЛА по промзонам в Полтавской области.
В шести различных локациях было повреждение складских помещений, админздания и трансформатора одного из предприятий.
В результате атаки произошли возгорания общей площадью 2500 квадратных метров.
07:50 Последствия ночных прилётов по Одесской области.
Загорелись гаражи и частные дома, заявили в ГСЧС.