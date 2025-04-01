Перемирие в Черном море не началось.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Для того, чтобы придерживаться условий какого-то соглашения, его нужно для начала соответствующим образом оформить. Учитывая, что формализованного документа, рамки, где будут указаны все требования, границы, условия, не существует по состоянию на сейчас, соответственно говорить про соблюдение каких-то договоров сложно. Нам следует дождаться окончания процесса переговоров и их юридического оформления", - заявил Плетенчук.

Напомним, еще 25 марта, сразу после переговоров в Эр-Рияде Зеленский заявил, что стороны договорились по поводу частичного перемирия, в том числе на море, и оно начинает действовать сразу.

После этого президент Украины обвинил Россию в манипуляциях, потому что она выдвинула условием для запуска морского перемирия частичное снятие санкций.

Между тем Трамп обещал рассмотреть российские запросы по снятию санкций ради прекращения огня в Черном море.

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