Заявление о прекращении огня на Черном море и ударов по энергетике вступает в силу сразу после объявления со стороны США.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

"Мы считаем, что после того, как Вашингтон официально выходит с двумя стейтментами, то тишина на воде и тишина по энергетике должна работать", - сказал он.

Отметим, что США уже опубликовали отчеты о переговорах с Украиной и Россией. То есть, получается, что перемирие действует уже с этого дня.

При этом ранее министр обороны Рустем Умеров заявлял, что для реализации соглашений необходимы дополнительные технические консультации, что противоречит трактовке Зеленского.

Также Россия заявляла, что согласна на морское перемирие только после снятия санкций с ее морской торговли и сельхозэкспорта.

Заявления о перемирии комментирует телеграм-канал "Политика Страны".

"Один из важных моментов в заявлениях и США, и Украины, и РФ - это то, что мораторий на удары будет касаться только энергообъектов. Ранее, напомним, Киев заявлял, что он распространится на всю инфраструктуру.

Но в заявлениях и Вашингтона, и Москвы, и даже Умерова, говорится только об энергетике.

По сути, это подтвердил в своем комментарии и сам Зеленский.

Он сказал, что Киев хотел бы распространить мораторий на все объекты инфраструктуры, но сказал, что в заявлении Белого дома речь идет только об энергетике, но "и это уже не плохо". Также он заявил, что Киев все равно передаст США список объектов инфраструктуры, по которым не должна бить Россия, но не уточнил, будет ли он американцами утвержден и согласован", - пишет "Политика Страны".