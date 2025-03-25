В прошлом году войска РФ захватили инициативу на фронте, поэтому Москва может добиться желаемых уступок по условиям урегулирования в переговорах о прекращении войны, хотя и вряд ли достигнет выполнения всех своих условий.

Об этом заявляет американское разведывательное сообщество в своем ежегодном отчете.

По оценке США, война на истощение играет на пользу РФ и "приведет к постепенному, но устойчивому ослаблению позиций Киева на поле боя, независимо от любых попыток США или союзников навязать Москве новые и более высокие издержки".

Для США продолжение войны в Украине "усиливает стратегические риски непреднамеренной эскалации до крупномасштабной войны и применения ядерного оружия, увеличения нестабильности среди союзников по НАТО, особенно в центральной, восточной и северной Европе, и более смелого Китая и Северной Кореи".

В США заявляют, что России пока удается набирать достаточно новобранцев, а также она сможет сохранять преимущество над Украиной в огневой мощи.

По оценке разведки, Владимир Путин и Владимир Зеленский заинтересованы в переговорах о завершении войны, но президент РФ, "вероятно, настроен на потенциал затяжного конфликта, который может потянуть российская экономика, а Зеленский, вероятно, понимает, что его позиция слабеет, будущее западной помощи неопределенно и прекращение огня может в конечном итоге стать необходимым средством".

Однако оба, по оценке американской разведки, пока считают, что "риски более длительной войны меньше, чем риски неудовлетворительного урегулирования".

"Для Украины уступка территории России без существенных гарантий безопасности со стороны Запада может вызвать внутреннюю реакцию и будущую неуверенность", - говорится в докладе разведки.

Между тем в Эр-Рияде очерчены первые контуры будущих договоренностей о мире. Белый дом опубликовал письменные заявления по итогам встречи делегаций США и России, а также США и Украины в Саудовской Аравии 23-25 марта.

Война в Украине идет 1126-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 25 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинского военного паблика Deep State, армия РФ продвинулась около Каменки и Тополей на западном берегу Оскола к северу от Купянска в Харьковской области. Российские телеграм-каналы сообщили, что ВСУ вошли в село Демидовка Белгородской области РФ. Заявлялось, что в населенном пункте идут бои, армия РФ пытается вытеснить украинские войска.

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