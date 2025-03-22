То, что Украина не имела шансов на победу над Россией, стало известно ещё в 2023 году.

Об этом заявил президент Чехии Пётр Павел.

"Два года назад, перед тем, как Украина начала крупное контрнаступление, у вас уже не было предпосылок для успеха. Ведь для успешного наступления, согласно военной теории, нужно соотношение сил минимум 3 к 1, а лучше 5 к 1. Вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу России. Поэтому было совершенно очевидным, что контрнаступление ВСУ не будет настолько успешным, чтобы освободить все территории, а сейчас мы имеем то, что имеем", - сказал Павел.

По мнению чешского лидера, теперь Киев ожидает "признание реальности, что часть территории Украины останется за противником, и ещё какое-то время будет оккупирована Россией".

Ранее Пётр Павел заявил, что победа над РФ ценой уничтожения половины населения Украины не является победой.

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