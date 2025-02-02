Оппозиционная чешская партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша, которая лидирует в опросах общественного мнения в преддверии выборов, пообещала приостановить инициативу по закупке боеприпасов для Украины, если вернется к власти.

Об этом сообщает The Financial Times.

"Мы должны прекратить нынешнюю практику", - заявил Карел Гавличек, заместитель лидера ANO.

Президент Чехии Петр Павел, бывший командующий войсками НАТО, в прошлом году объявил, что его правительство координирует закупки артиллерийских снарядов на международных рынках, чтобы помочь пополнить истощающиеся запасы боеприпасов Украины и противостоять России.

Однако Гавличек выразил сомнения по поводу качества и цены снарядов.

"У нас есть информация из военного сектора, что качество не идеальное и что это просто очень дорого", - сказал он.

Украинские чиновники и военные говорят, что эта инициатива помогла восполнить нехватку боеприпасов, поскольку их силы оказались под давлением возобновившегося в прошлом году российского наступления. Поступали сообщения о том, что небольшая часть снарядов была плохого качества и не могла быть использована, но в целом Киев остался доволен поставками.

Замминистра иностранных дел Чехии Эдуард Хулициус заявил, что в прошлом году в рамках этой инициативы Киеву удалось поставить 520 000 снарядов калибра 155 мм, а в следующем будет поставлено еще 300 000 снарядов. Изначально Прага планировала отправить все 800 000 снарядов в 2024 году, но ей с трудом удалось собрать средства и закупить весь объем в условиях жесткой конкуренции на международных рынках, в том числе со стороны России.

Пражская компания Czechoslovak Group, крупнейший поставщик боеприпасов в Центральной Европе, заявила, что выполнила "почти все свои обязательства", назвав "ограниченные логистические возможности" главной причиной задержек с поставками на Украину.

Однако другие лидеры отрасли заявили, что это была временная инициатива, вызванная недостатками в европейском оборонном секторе.

"Чешская инициатива по поставке боеприпасов была важным политическим жестом... но она не должна скрывать тот факт, что Европа не может поставлять Украине свои собственные крупнокалиберные боеприпасы и вынуждена полагаться на третьи страны", - заявила Кристина Хелм, вице-президент Чешской ассоциации оборонной промышленности и безопасности.

Бабиш надеется вернуться на пост премьер-министра, который он занимал до 2021 года. Нынешнее правительство в Праге предупредило, что Бабиш может отвернуться от Украины и укрепить связи с дружественными России лидерами, такими как Виктор Орбан из Венгрии, Роберт Фицо из Словакии и вероятный следующий канцлер Австрии Герберт Кикль.

Гавличек из ANO считает, что дискуссия по поводу поставок боеприпасов может стать бесполезной, если Дональд Трамп добьется прекращения огня с Россией.

"Они должны начать мирные переговоры. Чем больше мы будем затягивать конфликт... тем хуже и хуже будет ситуация для Украины", - сказал Гавличек.

Ранее Гавличек уже заявлял, что Прага остановит военную помощь Киеву в случае прихода к власти оппозиции.

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