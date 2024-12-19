Парламент Чехии одобрил продолжение временной защиты для украинских беженцев.

Об этом сообщает местное издание Novinky.

Палата депутатов чешского парламента окончательно – в третьем чтении – одобрили закон Lex Ukrajina VII, который, среди прочего, продлевает срок действия временной защиты гражданам Украины.

Как напоминает издание, действие текущих документы украинцев, дающих им право на убежище, истекает 31 марта. Благодаря принятому закону их можно будет продлить ещё на год, а после, при необходимости, ещё на 12 месяцев.

Вместе с этим беженцы, имеющие стабильную работу и не требующие помощи от государства, смогут подать заявление на получение отдельного специального разрешения на долгосрочное проживание. Через пять лет такие люди смогут подать заявление для получения вида на жительство.

Ранее стало известно, что с первого дня весны Словакия сокращает поддержку украинских беженцев.

Данные сокращения не распространяются на уязвимые социальные группы, включая людей старше 65-ти лет, детей до пяти лет и их единственных опекунов.

Напомним, в ФРГ заявили о смене системы распределения беженцев из Украины.