В субботу, 22 марта, в Украине идет 1123-й день войны с Россией.

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09:22 Полная цитата спецпредставителя Трампа Уиткоффа о том, что в Украине пройдут выборы, и Зеленский на них согласился.

Такер Карлсон во время интерью с Уиткоффом сказал, что Россия считает Зеленского «не избранным», и поэтому не намерена подписывать с ним мирный договор. И спросил, будут ли, исходя из этого, выборы в Украине.

"Да, будут. Они согласились на это. В Украине будут выборы. И я согласен с тобой. Я думаю, что Зеленский старается изо всех сил. Я думаю, что он находится в очень, очень трудном положении, но он противостоит ядерной державе. А еще он противостоит стране, население которой в четыре раза больше, чем у него. И поэтому он должен понимать, что его будут теснить. Сейчас для него самое подходящее время для заключения сделки", – ответил Уиткофф (смотрите видео).

08:17 В Запорожье завершили разбор завалов на месте вчерашних ударов. Погибли три человека, пострадали 12, сообщают в МВД.

По городу нанесли более десяти ударов из самолетов тактической авиации (видимо, КАБами).

Есть повреждения и разрушения жилых домов, частных авто, объектов социальной инфраструктуры, заявили в ОВА.

08:01 Обсуждается вопрос признания российского статуса захваченных территорий Украины, Зеленский согласился на выборы, Путин молился за Трампа

Спецпосланник президента Трампа Стивен Уиткофф дал интервью Такеру Краслону.

Приводим главные заявления по Украине и России.