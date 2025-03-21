Для ВСУ сложилась очень тяжелая ситуация в Часовом Яре Донецкой области.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале военкор Богдан Мирошников.

"Враг продолжает противодействовать нашей обороне на тактическом уровне. К сожалению, имеет успехи. Буквально 2 микрорайона (не центральные) из частного сектора и 2 поселка остаются под нашим контролем. Все остальное потеряно. Единственное, где пока удается врага сдерживать, – это по трассе Бахмут-Константиновка в сторону Ступочек", – написал он.

На днях украинские военные рассказали об отступлении из Курской области и охарактеризовали ситуацию как катастрофу и коллапс.

Война в Украине идет 1122-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 21 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне зашли в Новоселку на юге Донецкой области, свидетельствует карта Deep State. Также они зашли на правый берег реки Оскол недалеко от границы на севере Харьковской области. ВСУ нанесли удар беспилотниками по аэродрому стратегической авиации в Энгельсе Саратовской области РФ.

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