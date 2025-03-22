По переговорному процессу пока есть двоякое ощущение.

С одной стороны, бодрые заявления Трампа и его соратников о том, что в ближайшее время уже будет прекращение огня, а там не за горами и прочный мир.

С другой стороны, мощные взаимные обстрелы Украины и России, жесткие заявления в адрес друг друга и кардинально несовпадающие условия по мирным переговорам и завершению войны. Что в целом создает впечатление, что никто друг с другом ни о чем договариваться не хочет, а намерен воевать дальше. В связи с этим в ходу две версии.

Первая – вся нынешняя риторика Москвы и Киева, выставляемые ими требования не более чем повышение ставок на торгах, но в реальности все идет к прекращению огня, Трамп "додавит" вопрос, все придут к каким-то компромиссам и к Пасхе 20 апреля уже будет перемирие. Потом выборы, а после них мирное соглашение.

И, в общих чертах, все уже договорено и теперь лишь вопрос в согласованиях отдельных деталей и условий.

Вторая – Украина и Россия на самом деле ни на какие компромиссы идти не хотят. Каждая из сторон считает противника экзистенциальным врагом, понимает под своей победой принуждение его к капитуляции.

Кроме того, ни одна из воюющих сторон не считает, что стоит на пороге поражения, а потому не испытывает жизненной потребности в скорейшем прекращении огня.

Однако при этом и украинские власти, и Кремль не хотят прямо "послать" Трампа с его миротворческими инициативами, опасаясь "ответки" от Вашингтона, а наоборот, пытаются превратить президента США в своего союзника, сделав виновником срыва перемирия противника.

Отсюда и постоянные маневры вроде выставления условий по прекращению огня от Путина, разночтения в вопросах на какие объекты (энергетика или вообще вся инфраструктура) распространяется мораторий на удары. Также, по одной из версий, тема передачи в управление США Запорожской АЭС была предложена Киевом с целью столкнуть Трампа лбами с Путиным, заблокировав переговоры (правда, американский президент, по итогу, положил глаз вообще на все украинские АЭС, но это уже другая история).

И такую "игру с Трампом" можно вести бесконечно. При этом у самого Вашингтона арсенал мер воздействия, например, на РФ довольно ограниченный.

Да и неизвестно, готов ли Белый дом вообще его применить с учетом цели остановить сближение Китая и РФ. На Киев рычагов влияния у Штатов намного больше.

Но и они не факт, что заставят украинские власти делать то, что они делать категорически не хотят. Хотя, конечно, Трамп может создать им очень большие проблемы.

Но, опять же, неизвестно, захочет ли он столь жестко сыграть. И, кроме того, нельзя забывать, что сам Запад сильно расколот и далеко не все там (особенно среди европейских лидеров) желают Трампу удачи в деле установления мира в Украине.

С другой стороны, Трамп слишком уж уверенно говорит о скором прекращении огня. Да и из Москвы и Киева также в последнее время поступают различные сигналы, что конец войны близок.

Что дает аргументы в пользу первой версии (о том, что перемирие уже может быть в течение ближайшего месяца).

Многое станет понятно после намеченных на завтра-послезавтра переговоров в Саудовской Аравии. После них, может быть, и прояснится, готовы ли стороны реально двигаться в направлении завершения войны, либо намерены тянуть время и всячески "волокитить" вопрос, обвиняя друг друга в срыве диалога.

Так или иначе, но, скажем так, на вербально-смысловом уровне заявлений Киева и Москвы не чувствуется, что вообще кто-то готов идти на мировую.

И в этом есть и опасность. Срыв переговоров и надежд на завершение войны, может привести к серьезной эскалации в попытках сторон переломить ситуацию.

Как пример можно привести историю последней недели Майдана в феврале 2014 года.

Многие уже забыли, но еще 16 февраля, буквально за несколько дней до массовых убийств, все говорили о скором окончание острой фазы кризиса и достижении договоренностей о нормализации и о старте политического процесса урегулирования.

При посредничестве США и ряда других стран президент Украины Виктор Янукович и оппозиция начали "разведение сил" как первый этап к "деэскалации". Майдановцы покинули здание КГГА.

Правительственные войска сняли перекрытие улицы Грушевского.

Все говорили, что на неделе должно быть уже финальное соглашение между властями и оппозицией. При этом градус ненависти обоих сторон не спадал.

То есть, разговоры об урегулировании были, но ощущения, что оно уже близко не было. Наоборот – явно было видно, что у обоих сторон "чесались руки" друг с другом окончательно разобраться.

И уже через два дня, 18 февраля, майдановцы попытались прорваться к Верховной Раде. Их остановил "Беркут", отогнав к Майдану.

Затем правительственные силы сами пошли в наступление. Началось противостояние с большими жертвами.

И когда 20 февраля в Киев приехали представители европейских стран и РФ для того, чтобы согласовать соглашение о политическом урегулировании, пролилось уже море крови. Компромиссное соглашение об урегулировании было заключено под утро 21 февраля, но оно на Майдане мало кого интересовало. Люди требовали отмщения.

Президент Украины столкнулся с тем, что почти все его окружение начало видеть в нем главное препятствие для замирения ситуации. И, по итогу, сбежал из страны. И кризис был решен не на условиях компромиссов, а путем фактической капитуляции одной из сторон.

Хотя и победившая сторона получила затем огромные проблемы и для себя и для страны, которые продолжаются до сих пор.

И это один из примеров, к чему все приводит, когда "чешутся руки", чтобы "окончательно решить вопрос", а компромиссы отвергаются с порога.