Украина не будет участвовать в переговорах между США и РФ, который пройдут в воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии.

Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Подоляк сообщил, что дата дальнейших переговоров с участием Украины станет известна после разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что новая встреча по Украине пройдет в Саудовской Аравии 23 марта.

Также Стивен Уиткофф сказал, что в ближайшие дни будет обсуждаться полное прекращение огня между Украиной и Россией. А перемирие в Украине может наступить через две недели.

Между тем война в Украине идет 1120-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 19 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.