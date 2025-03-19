Переговоры с представителями украинской оппозиции вели сын главы Белого дома Дональд Трамп-младший, журналист Такер Карлсон и зять президента США Джаред Кушнер. В переговорах участвовал и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф - единственный из группы, кто имеет официальную должность.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Как ранее стало известно, от Украины в переговорах участие принимали бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и члены партии экс-главы государства Петра Порошенко.

Издание пишет, что команда Трампа "ясно дала понять, что презирает президента Украины Владимира Зеленского" после конфликта в Белом доме, а с помощью переговоров с оппозицией пытается заручиться поддержкой досрочных выборов, которые, по их убеждению, Зеленский проиграет.

"Они видят в Зеленском препятствие. Как ослабить Зеленского и сделать его более сговорчивым? Ну, привлечь его политических противников и показать ему, что у Соединенных Штатов есть другие украинские партнеры и другие варианты", - сказал изданию республиканский эксперт по внешней политике.

Ранее "Страна" сообщала другие подробности переговоров американцев с украинской оппозицией.

Напомним, издание Politico уже писало о том, что четыре помощника Дональда Трампа провели секретные переговоры с украинскими политиками, оппозиционными президенту Зеленскому. Тимошенко и Порошенко подтвердили, что общались с командой Трампа.

Затем депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Черный потребовал у Службы безопасности Украины заняться Порошенко и Тимошенко в связи с публикацией издания Politico об их контактах с окружением Трампа.