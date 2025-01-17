Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в Париже встретилась со спецпредставителем Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом. В минувшую субботу Келлог посетил в Париже конференцию иранских оппозиционеров, на которой присутствовала и Тимошенко.

Украинский политик опубликовала в своем Фейсбуке групповое фото, на котором кроме неё и Келлога запечатлены другие люди.

Общались ли Тимошенко и Келлог лично, неизвестно. Комментируя визит, Тимошенко этого не упоминала.

"Свободный мир должен усилить давление на террористические режимы Ирана и России, политика умиротворения провалилась. Иранский режим является одним из самых серьезных вызовов для глобального мира и стабильности. Это сила, которая не только порабощает собственный народ, но и экспортирует терроризм, разжигает конфликты и подрывает демократию по всему миру. Поставляя дроны, ракеты и другую военную поддержку России, иранское руководство стало соучастником гибели мирных жителей в Украине и подрыва мира – не только в Европе, но и в мире. Нам нужны решительные действия, чтобы ослабить этот режим и поддержать борющихся за свободу в Иране. Участвую в международной конференции мировых лидеров, которые солидарны с делом свободного демократического Ирана", - написала Тимошенко.

Напомним, что Келлог должен был в начале января посетить Украину, но отменил свой визит и вместо Киева поехал в Париж.

Мы разбирали, что означает отмена его поездки.