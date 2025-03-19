В среду, 19 марта, в Украине идет 1120-й день войны с Россией.

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9.46 В Краснопольской общине Сумской области ночью были прилеты по больнице с пациентами, сообщает МВД.

Пока пациентов и медперсонал эвакуировали из горящего здания после первых двух ударов дронов, были нанесены еще 5 ударов.

Из-за этого 22 человека оказались заблокированы в укрытии. В итоге обошлось без пострадавших.

9.23 Последствия ночной атаки по Киевской области.

На первом видео - Гостомель.

В Бучанском районе повреждены 20 двухэтажных домов, 15 частных домов и заведение, сообщает полиция. Пострадали 54-летний мужчина и 43-летняя женщина.

Также в четырех районах горела сухая трава.

8.20 До полного прекращения огня "относительно недалеко", заявил по итогам переговоров Трампа и Путина спецпредставитель президента США Уиткофф.

Он назвал Путина и Трампа "великими лидерами".

"Эти два великих лидера объединились ради блага человечества", - заявил Уиткофф.

"До недавнего времени у нас не было консенсуса по этим двум аспектам: прекращению огня по энергетике и инфраструктуре и мораторию на обстрелы в Черном море. И сегодня мы добрались до этого. И я думаю, что оттуда до полного прекращения огня относительно недалеко", - сказал спецпредставитель.

8.01 В России заявляют о ночном прилёте беспилотников по нефтебазе на Кубани.

Сообщается, что поврежден трубопровод между резервуарами. Бушует пожар.

7.44 В Павлограде ночью дроны попали по объекту инфраструктуры. Также пожар от прилёта произошёл в Днепре, сообщает ОВА.