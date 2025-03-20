Переговоры представителей России и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта. Россию будут представлять сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Беседа - это одна из ключевых фигур российских спецслужб, чья деятельность была тесно связана с Украиной. С 2009 по 2024 годы он возглавлял 5-ю службу ФСБ, которая специализируется на работе в странах бывшего Советского Союза.

Медийно Беседа стал известен после Евромайдана. В феврале 2014 года он прибыл в Киев - по сведениям российских СМИ, для обеспечения безопасности российского посольства. Визит был в день расстрелов на Майдане - 20 февраля. Писали, что Беседа пытался встретиться с Януковичем, но не смог добиться аудиенции.

Новые украинские власти, свергнувшие Януковича, позже посылали запросы в Москву с требованием объяснить визит Беседы и подозревая, что он курировал поставки в Украину спецсредств для силовиков. Москва любую причастность к этому отвергала.

В следующий раз Сергей Беседа появился в медийном поле после начала полномасштабной войны. В марте 2022 года российские оппозиционные и украинские телеграм-каналы активно распространяли информацию о его аресте "за предоставление Кремлю заведомо недостоверных разведданных о ситуации в Украине накануне вторжения".

В то же время, российские паблики, связанные с силовиками это опровергали. А весной 2022 года Беседу заметили на церемонии прощания с умершим разведчиком Леоновым, что опровергло информацию о его аресте.

Глава ГУР Кирилл Буданов называл Беседу человеком "всегда приносящим проблемы Украине".

"Сейчас он занимается своей работой, к сожалению, совсем не в пользу Украины. Активными операциями на территории Украины", - рассказывал Буданов в октябре 2023 года.

Летом 2024 году российское оппозиционное издание "Важные истории" сообщило, что Беседа уволен с должности начальника 5 службы.

Это фактически подтверждается и сегодняшним заявлением помощника Путина Ушакова, который представил Сергея Беседу как советника директора ФСБ.

К слову, второй руководитель делегации России на переговорах в Саудовской Аравии - сенатор Георгий Карасин, также известная фигура. Долгое время он был заместителем главы МИД РФ.