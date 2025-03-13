В Украине закончились запасы ракет дальнего радиуса действия ATACMS, которые предоставляли США. Об этом со ссылкой на источники в США и Украине пишет Associated Press.

"Американский чиновник заявил, что США поставили менее 40 таких ракет в целом, и что они закончились у Украины в конце января", - сообщает агентство.

Эту информацию подтвердили его источники в оборонном комитете Верховной Рады.

Высокопоставленные руководители обороны США, включая предыдущего главу Пентагона Ллойда Остина, ранее дали ясно понять, что будет поставлено лишь ограниченное количество ATACMS и что союзники США и НАТО считают другое оружие более ценным в этой войне, пишет Associated Press.

Отметим, что с момента инаугурации Дональда Трампа фактов применения этих ракет, а также британских и французских дальнобойных ракет по России зафиксировано не было.

Напомним, 12 марта США разблокировали поставки военной помощи Украине и обмен с ВСУ разведданными.

Война в Украине идет 1114-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 13 марта 2025 года в обновляемом онлайне.