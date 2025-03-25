Министр обороны и глава украинской делегации на переговорах с США в Эр-Рияде Рустем Умеров сообщил о договоренностях с Вашингтоном о безопасности в Черном море и запрете ударов по объектам энергетики.

Об этом он написал в своем Фейсбуке.

Глава Минобороны сообщил, что стороны обязались обеспечить безопасное судоходство в Черном море без использования силы и коммерческих судов в военных целях.

При этом, как написал Умеров, "Украина будет расценивать перемещение российских военных судов за пределы восточного Черного моря как угрозу безопасности и оставляет за собой право на самозащиту".

Также Умеров рассказал, что все стороны "договорились внедрить договоренности президентов о полном запрещении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России" и что для реализации соглашений необходимы дополнительные технические консультации.

Ранее мы публиковали заявления Белого дома о переговорах с украинской и российской делегациями.

В Москве сегодня сообщили, что совместное заявление по итогам встречи переговорщиков США и РФ не было принято из-за "позиции Украины".