В Саудовской Аравии завершились переговоры между делегациями США и России. Они длились более 12 часов.

Об этом сообщают российские журналисты.

Также в Министерстве иностранных дел РФ показали кадры с российской делегацией после завершения переговоров РФ и США в Эр-Рияде.

Сообщается, что совместное заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде опубликуют завтра, 25 марта.

Между тем "Суспильне" со ссылкой на источник в украинской делегации информирует, что представители Украины останутся в Эр-Рияде еще на день для встречи с американской делегацией.

Ранее Зеленский рассказал о ходе переговоров с США в Саудовской Аравии.

Напомним, сегодня Трамп сообщил, что договор Украины и США о недрах уже согласован, обсуждаются территориальные вопросы и вопрос о собственности на атомные станции.

Вчера советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что на переговорах США и РФ стороны обсудят вопросы перемирия вместе с перспективой долгосрочного мира. К тому же будет обсуждаться прекращение боевых действий в акватории Черного моря, торговля зерном и топливом.

Спецпредставитель лидера США Стивен Уиткофф сказал, что США ждут от переговоров "настоящего прогресса" по вопросу прекращения огня в Черном море.

В свою очередь Кремль подтвердил, что на переговорах в Саудовской Аравии будет обсуждаться возобновление "зерновой сделки".