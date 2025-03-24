В Саудовской Аравии завершились переговоры между США и Россией, которые продолжались более 12 часов
В Саудовской Аравии завершились переговоры между делегациями США и России. Они длились более 12 часов.
Об этом сообщают российские журналисты.
Также в Министерстве иностранных дел РФ показали кадры с российской делегацией после завершения переговоров РФ и США в Эр-Рияде.
Сообщается, что совместное заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде опубликуют завтра, 25 марта.
Между тем "Суспильне" со ссылкой на источник в украинской делегации информирует, что представители Украины останутся в Эр-Рияде еще на день для встречи с американской делегацией.
Ранее Зеленский рассказал о ходе переговоров с США в Саудовской Аравии.
Напомним, сегодня Трамп сообщил, что договор Украины и США о недрах уже согласован, обсуждаются территориальные вопросы и вопрос о собственности на атомные станции.
Вчера советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что на переговорах США и РФ стороны обсудят вопросы перемирия вместе с перспективой долгосрочного мира. К тому же будет обсуждаться прекращение боевых действий в акватории Черного моря, торговля зерном и топливом.
Спецпредставитель лидера США Стивен Уиткофф сказал, что США ждут от переговоров "настоящего прогресса" по вопросу прекращения огня в Черном море.
В свою очередь Кремль подтвердил, что на переговорах в Саудовской Аравии будет обсуждаться возобновление "зерновой сделки".