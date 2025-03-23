На очередном раунде переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта делегация Киева "работает конструктивно".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем обращении.

"Разговор достаточно полезный, работа делегации продолжается", – добавил Зеленский.

Перед этим прошла информация, что встреча Украины и США в Эр-Рияде уже окончена, но позже в СМИ уточнили, что речь шла о перерыве.

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