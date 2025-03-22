Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил о том, что в Украине пройдут выборы, и нынешний президент Владимир Зеленский на них согласился.

Об этом он заявил в интервью Такеру Карлсону.

Во время беседы с Уиткоффом Карлсон сказал, что Россия считает Зеленского "не избранным", и поэтому не намерена подписывать с ним мирный договор. Исходя из этого, он спросил, будут ли выборы в Украине.

"Да, будут. Они согласились на это. В Украине будут выборы. И я согласен с тобой. Я думаю, что Зеленский старается изо всех сил. Я думаю, что он находится в очень, очень трудном положении, но он противостоит ядерной державе. А еще он противостоит стране, население которой в четыре раза больше, чем у него. И поэтому он должен понимать, что его будут теснить. Сейчас для него самое подходящее время для заключения сделки", – ответил Уиткофф.

В свою очередь украинские власти заявляли, что выборы можно проводить лишь после полного окончания войны.

Напомним, во время интервью журналисту Такеру Краслону Уиткофф также рассказал, что в ходе переговоров обсуждается вопрос признания российского статуса захваченных территорий Украины, а также то, что лидер РФ Владимир Путин молился за президента США Дональда Трампа в церкви.