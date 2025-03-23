В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) начались переговоры делегаций Украины и США.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.

"Выполняем задачи президента Украины относительно приближения достойного мира для нашего государства и обеспечения безопасности. На столе, в частности, предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Сегодня работаем над рядом сложных технических вопросов – в составе нашей делегации специалисты по энергетике, а также военные представители морской и воздушной компонент", - говорится в сообщении.

Ранее агентство Reuters писало, что встреча будет предшествовать переговорам между делегациями США и России, которые запланированы на понедельник, 24 марта.

Темой обсуждения называется частичное прекращение огня на территории Украины.

В свою очередь The New York Times со ссылкой на украинского чиновника отмечает, что представители Киева могут снова встретиться с делегацией США после ее переговоров с россиянами. Это может произойти "в зависимости от прогресса".

Между тем советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц в эфире CBS заявил, что Украина и Россия близки к достижению мира "как никогда ранее".

Так он прокомментировал начало переговоров в Саудовской Аравии.

По его словам, переговоры будут состоять из двух этапов, которые будут включать "замораживание линий фронта".

"Мы приближаемся, и мы ближе к миру, чем когда-либо... И прогресс будет следующим: у нас есть это прекращение огня по инфраструктуре, которое вступило в силу сразу после телефонного разговора президента Трампа с президентом Путиным на этой неделе, теперь мы собираемся поговорить о прекращении огня на Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить зерно, топливо и возобновить торговлю в Черном море", - заявил Уолтц.

Следующим этапом США считают обсуждение "линий контроля, которые являются фактическими линиями фронта".

"Это касается деталей механизмов проверки, поддержания мира, замораживания линий там, где они есть", - уточнил советник президента США.

Как известно, на переговорах в Саудовской Аравии украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров. В МИД Украины ранее заявляли, что стороны должны "уточнить модальности, нюансы возможных различных режимов прекращения огня, как их контролировать, как их контролировать, в общем, что входит в их рамки".

При этом в Кремле ранее заявляли, что в Эр-Рияде будет также обсуждаться сделка по Черному морю. В Bloomberg писали, что лидер РФ Владимир Путин требует приостановить все поставки оружия Украине на время предлагаемого президентом США Дональдом Трампом месячного перемирия.